Харчових алергій скоро можна буде позбутися – науковці

У США понад 10% дорослого населення має алергію на арахіс, молюсків, молочні продукти або іншу їжу. У Великобританії за останні три десятиліття число госпіталізацій з харчовою алергією зросло до п’яти разів.

Про це стверджує американський лікар-науковець, який займається лікуванням алергії та астми в Медичній школі Стенфордського університету Карі К. Надо. За її словами, скоро харчова алергія піде в минуле.

Найбільш поширені типи харчової алергії спричинені антитілами під назвою імуноглобулін Е або IgE.

Якщо у когось є харчова алергія, IgE бере участь у запуску реакції, коли імунна система вступає в контакт з цією їжею. Організм сприймає цей продукт як ворога, вивільняючи гістамін і інші запальні хімічні речовини в спробі впоратися з ним. Це викликає симптоми, що варіюються від сверблячки і чхання до анафілактичного шоку.

Лікар-науковець Карі К. Надо зазначає, що люди мають нижчий ризик розвитку алергії, коли з самого дитинства їдять різноманітну їжу, мають нормальний рівень вітаміну D, а також контактують з адекватним рівнем бруду, наприклад, наявність в квартирі собаки є хорошим способом профілактики алергії.

– Тобто не потрібно у будинку підтримувати ідеальну чистоту і намивати підлогу три рази на день хлоркою, щоб убезпечити дитину від потенційної алергії. Навпаки, якщо малюк контактуватиме з різними мікробами і алергенами, його імунна система почне до цього звикати. Такий варіант не підходить тим людям, у яких є вроджена алергія, але скоро все зміниться, – запевняє Карі К. Надо.

Більшість методик лікування алергії, які зараз використовують, спрямовані на імунну систему в спробі перебудувати її реакцію на алергени. Один з методів, відомий як імунотерапія алергенів, може повільно нарощувати вплив алергенної їжі. Науковці вважають, що поступове введення малих доз продуктів може переконати організм в тому, що у нього немає алергії.

– Дослідження, які проводили з людьми з алергією на арахіс, яйця і молоко, показали непогані результати. Однак імунотерапія вимагає регулярного впливу алергенів, які можуть викликати побічні ефекти, – стверджує лікар.

Існують також анти-IgE-препарати, які можуть блокувати відповідні антитіла і підвищувати поріг чутливості до певного алергену до того, як він викличе реакцію. Вони можуть бути корисні під час використання імунотерапії алергенів, щоб допомогти людям стати менш чутливими до небезпечних продуктів.

Науковці додає, що вакцини від алергії – це ще один варіант. Вони працюють, змінюючи імунну реакцію організму на певну їжу, щоб вона не викликала реакцій.

Симптоми алергії

Алергія – реакція імунної системи на алергени. Під час алергічної хвороби імунна система дає неправильну імунну відповідь.

Симптоми: чхання, свербіж шкіри, сльозотеча, почервоніння, закладеність носа, кашель.

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Джерело: Newscientist