Пандемія призвела до збільшення попиту на трансплантацію волосся

Пандемія Covid-19 спричинила зростання пластичних операцій на 40%. Чоловіки і жінки частіше стали звертатися до медиків щодо трансплантації волосся.

У клініці DHI Global, що у Лондоні, зробили 2 432 трансплантації з квітня по грудень 2020 року. Пацієнти сказали, що легше зробити трансплантацію волосся у період карантину, оскільки їм не доводиться виходити на вулицю.

Для порівняння: у 2019 році було проведено 1 460 операцій за цей період. За попередніми даними, третину всіх нових пацієнтів становили жінки, яким проводили процедури на голові, бровах і лінії бікіні.

29-річний Девід Мюрхед з Манчестера вирішив зробити трансплантацію волосся через те, що почувався невпевненим після постійних відео-дзвінків у Zoom.

– Бачити себе під час телефонних переговорів ще більше погіршило мою невпевненість у собі, я постійно стикався з випадіння волосся під час розмови з колегами, це було боляче. Камера не бреше, і я ненавидів те, що бачили інші люди. Це був момент, коли я вирішив щось з цим зробити, – зазначив Девід.

За його словами, під час карантину чимало чоловіків відчули тиск через зовнішній вигляд. Але приватні медичні клініки Великої Британії продовжили працювати під час обмежень, що дало можливість здійснити людям бажані операції.

Трансплантації в Україні

В Україні провели операцію з пересадки серця, печінки та нирок від померлої людини. Органи 47-річного чоловіка трансплантували чотирьом різним людям.

Операції пройшли у різних лікарнях міста Києва. Пересадка серця пройшла в Інституті серця МОЗ України – тепер воно б’ється у грудях 46-річного мешканця столиці.

Детальніше про трансплантації органів в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Daily Mail