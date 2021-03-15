Будь-яка кількість алкоголю небезпечна для здоров’я. Вживання алкоголю пов’язане з ризиком виникнення небезпечних захворювань.

Про це заявили науковці у дослідженні Global Burden of Disease Study 2016, опублікованому в журналі The Lancet.

– Наші результати засвідчують, що безпечного рівня вживання алкоголю немає. Вживання алкоголю вносить свій вклад в погіршення здоров’я і підриває його протягом усього життя, особливо серед чоловіків, – зазначили вчені.

Чому не варто вживати алкоголь

Алкоголь найбільше впливає на головний мозок, печінку та серце. У мозку речовина порушує процес взаємозв’язку між нейронами, що може призвести до втрати свідомості, амнезії.

Водночас печінка — найголовніший орган в процесах детоксикації алкоголю. Захворювання печінки можуть бути пов’язані з його вживанням. Наприклад, алкогольна жирова дистрофія печінки виникає у тих, хто регулярно вживає понад 15 г алкоголю (етанолу) на добу.

Також зловживання алкоголем може призвести до проблем з серцево-судинною системою.

– У чоловіків через алкоголь може виникнути загострення симптомів нижніх сечових шляхів, порушення сечовипускання, загострення захворювання аденоми передміхурової залози, затримка сечі. У молодшому віці: погіршення якості еректильної функції у чоловіків через погане кровопостачання до статевого органу, – стверджує лікар-уролог Олександр Наумчук.

До того ж, алкоголь є фактором ризику появи новоутворень порожнини рота, горла, кишківника, печінки і молочних залоз (навіть при незначному вживанні ці ризики підвищуються на 20%).

Кому не можна вживати алкоголь

Дітям до 18 років:

Вагітним жінкам;

Людям, що вживають деякі лікарські препарати (наприклад, антидепресанти);

Людям із непереносністю алкоголю;

Тим, хто страждає на хронічні захворювання печінки;

Людям з онкозахворюваннями.

Як зменшити вживання алкоголю

У Центрі громадського здоров’я радять утриматися від вживання алкоголю на тиждень або місяць та відстежувати фізичне та емоційне самопочуття. Це може стати хорошим способом почати менше пити.

Також слід визначити тригери, які спонукають людину до вживання алкоголю.

– Якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови, – радять експерти в ЦГЗ.

Не варто боротися зі стресом. зловживаючи алкогольними напоями. Знайдіть здоровіші способи, наприклад прогулянки на свіжому повітрі, спорт, медитація або інші техніки розслаблення.

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Також краще вживати напої з низьким вмістом алкоголю або без нього. Вони мають однаковий або подібний смак, але менш небезпечні. До того ж асортимент такої продукції дуже різноманітний.

Що можна їсти під час алкогольного отруєння

Гострі отруєння етиловим спиртом (етанолом) пов’язані з вживанням чистого спирту чи напоїв, які містять понад 12% етилового спирту.

Доза алкоголю, яка призводить до отруєння, індивідуальна, оскільки залежить від віку людини, статі, маси тіла та фізичного стану. Найбільш чутливі до алкоголю діти та підлітки.

Під час алкогольного отруєння рекомендується вживати каші чи овочеві бульйони. Особливо добре, якщо в бульйоні будуть зварені зелена городина (джерело магнію) та картопля (джерело калію).

Джерело: The Lancet, ЦГЗ