Українські вчені розробили новий тест на поствакцинальний імунітет. Він може визначити ефективність будь-якої створеної вакцини від Covid-19.

Про це розповів головний технолог компанії і один з розробників Діапроф-Мед Андрій Горлов у коментарі одному з видань.

За його словами, нова розробка відрізняється від інших тестів тим, що може обчислювати конкретно нейтралізуючі антитіла, що і є параметром ефективності вакцини.

– Ми запропонували свій тест для проведення валідації в зовнішніх лабораторіях, щоб вони змогли неупереджено визначити його діагностичну важливість. Але, звісно ж, ми розуміємо, що вакцин нині на ринку є вже не мало, і найважливішим параметром є їхня ефективність, – зазначив Горлов.

Він стверджує, що важливо розуміти наскільки вакцина дозволяє вироблятися нейтралізуючим антитілам, які захищатимуть людину від інфікування Covid-19. Їх і може визначити новий тест методом ІФА.

Також Горлов додав, що тільки нейтралізуючі антитіла можуть перешкоджати проникненню вірусу в клітину, тоді як антитіла можуть бути загальними, але не надавати ефекту нейтралізації. Тобто їх можна визначити, але антитіла повністю не захищають людину від інфікування.

Вакцинація проти коронавірусу

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Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.