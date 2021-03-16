Країни Євросоюзу призупинили вакцинацію AstraZeneca від коронавірусу під впливом політики і громадськості, однак зв’язок між препаратом та летальними випадками не підтверджено.

Про це в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова на ICTV заявив лікар-інфекціоніст, імунолог Федір Лапій.

Він зазначив, що країни ЄС використовують препарат, який через значний попит і великий дефіцит заборонено транспортувати за межі єврозони.

А от вакцину AstraZeneca Covishield, зареєстровану в Україні, не використовує жодна країна Євросоюзу.

– Призупинення використання AstraZeneca в ЄС стосувалося лише однієї партії. Йдеться про 1 млн доз вакцини, які було доставлено у 17 країн єврозони. Це нормально, коли є такі сигнали, і ті чи інші органи ухвалюють рішення про призупинення використання, – розповів експерт.

Федір Лапій зауважив, що йдеться про 37 летальних випадків, попередньо пов’язаних з AstraZeneca, але непідтверджених жодними експертизами.

Натомість вакцину AstraZeneca Covishield вже зареєстрували Велика Британія і Канада. Процес вакцинації цим препаратом не зупинявся.

Можливі реакції на вакцину Covishield AstraZeneca

Днями Міністерство здоров’я України розповіло про можливі реакції на вакцину від коронавірусу Covishield AstraZeneca.

Зазначається, що після введення препарату організм людини починає формувати імунну відповідь, і саме цей процес може спричинити появу своєрідних симптомів.

Які можуть бути реакції на вакцину Covishield AstraZeneca, читайте на Факхат ICTV.