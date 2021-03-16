Станом на 16 березня більше ніж 10 країн призупинили вакцинацію від Covid-19 вакциною AstraZeneca.

Це пов’язують із можливими проблемами, які спостерігаються у пацієнтів, вакцинованих цим препаратом.

Хоча експерти і запевняють, що нині не варто призупиняти процес вакцинації, в Україні вже почалися розмови про доцільність використання препарату AstraZeneca.

Факти ICTV розповідають, які проблеми виникли з вакциною і чи варто нині відмовлятися від вакцинації.

Дивна ситуація

Країни почали призупиняти вакцинацію препаратом AstraZeneca після збільшення кількості випадків утворення тромбів у людей, які отримали дозу вакцину.

Упродовж останнього тижня в країнах Європи зафіксували 37 летальних випадків у пацієнтів, які отримали першу дозу вакцини.

Через це низка держав призупинила процес вакцинації препаратом AstraZeneca, а дискусія щодо його використання триває.

Досі міжнародні регулятори не вбачали проблем для того, щоб надавати дозвіл на екстрене використання вакцини, адже вважали, що вона є достатньо безпечною, щоб бути одним із важелів для подолання пандемії коронавірусу.

Дослідження, в яких брали участь близько 24 тис. добровольців, не виявили значних побічних ефектів вакцини і продемонстрували її ефективність.

Препарат AstraZeneca працює на основі аденовірусу, який модифікували, щоб той мав ген, який дасть змогу виробляти спайковий білок Covid-19. Після ін’єкції організм людини має навчитися розпізнавати цей білок як стороннє тіло та починати виробляти антитіла проти нього.

Завдяки цьому процесу, якщо в майбутньому пацієнт підхопить коронавірусну хворобу, імунна система швидко розпізнає її і почне свою “атаку”.

Уже давно доведено, що аденовірусу у вакцині не варто боятися, адже він не може розмножуватися і не викликає хворобу.

Згідно з інформацією Європейського агентства з лікарських засобів, у вакцини є побічні ефекти, але вони переважно є легкими або помірними і минають за кілька днів. Йдеться про:

головний біль;

втомлюваність;

біль у місці ін’єкції;

нудоту;

біль у м’язах;

озноб;

лихоманка.

У менше ніж одного зі 100 пацієнтів фіксують такі побічні ефекти, як запаморочення, зниження апетиту, висипи та біль у животі.

Однак нині немає досліджень, які фіксували б утворення тромбів як один із побічних ефектів вакцини.

Недоведений ризик

Найважливіше питання, яке нині стоїть перед науковцями: чи справді вакцина може призвести до утворення тромбів в організмі людини?

Фактично ці 37 кейсів – лише краплина в морі мільйонів ін’єкцій, які нині роблять в Європі.

– Частота тромбозу глибоких вен – один випадок на тисячу осіб. Ми говоримо, що 37 випадків зареєстровано в усьому Євросоюзі без причинно-наслідкового зв’язку серед 17 млн використаних доз. Не важко підрахувати, що це приблизно один випадок на 500 тис. використаних доз, – сказав інфекціоніст Федір Лапій в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Важливо розуміти також, що йдеться лише про одну партію вакцини (ABV5300), яка охоплює приблизно 1 млн доз препарату. Однак станом на 10 березня Європейське агентство з лікарських засобів повідомляло, що нині немає ознак, які свідчили б про те, що є зв’язок ін’єкцій вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Варто розуміти, що йдеться саме про призупинення використання однієї партії вакцини, допоки регулятори та виробник не нададуть пояснення.

– Призупинення використання AstraZeneca в ЄС стосувалося лише однієї партії. Йдеться про 1 млн доз вакцини, які було доставленоу 17 країн єврозони. Це нормально, коли є такі сигнали, і ті чи інші органи ухвалюють рішення про призупинення використання, – заявив Лапій в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

До речі, в AstraZeneca вже відреагували на дії Європи щодо вакцини. Компанія справді отримала інформацію про 15 випадків тромбозу глибоких вен та 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії.

Ці цифри значно менші за очікування виникнення подібних проблем природним шляхом.

– Ретельний аналіз усіх наявних даних про безпеку понад 17 мільйонів людей, вакцинованих препаратом AstraZeneca в Європейському Союзі та Великій Британії, не виявив доказів підвищеного ризику легеневої емболії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії, – йдеться у повідомленні компанії від 14 березня.

В AstraZeneca також уточнили, що хоча під час клінічних випробувань в незначної кількості добровольців фіксували тромбози, їх було значно менше у групі, якій робили щеплення, порівняно з контрольною групою, яка отримала плацебо.

Тобто з усіх пояснень компанії нині витікає, що їхня вакцина є безпечною для використання.

Продовжувати вакцинацію

Згідно з інформацією порталу Our World In Data, вакцина від AstraZeneca перебуває на другому місці за кількістю країн, які її використовують (65). Вище неї лише препарат Pfizer/BioNTech (70 країн).

Мабуть, це також є однією з причин, через які ВООЗ закликає і надалі використовувати вакцину для щеплень від коронавірусу.

За час існування проблеми з утворенням тромбів Організація не знайшла доказів того, що вона пов’язана із застосуванням вакцини від AstraZeneca. Крім того, за їхніми даними, не зареєстровано жодного смертельного випадку, який би напряму був пов’язаний із використанням препаратів для захисту від Covid-19.

За продовження щеплень також виступають в Європейському агентстві з лікарських засобів. Оскільки кількість тромбозів не перевищує природних показників, то й теза про перевагу користі вакцин порівняно з ризиком залишається в силі.

Однак ця ситуація все одно ставить весь процес вакцинації під загрозу. Країни, які до недавнього часу вели стабільну кампанію зі щеплення населення від коронавірусу, тепер сповільнили її.

Таке враження, що влада не розуміє, що в людей утворюються тромби не через вакцини, в них виникають проблеми зі здоров’ям не через ін’єкції. Все це звичайні процеси, які й досі не вийшли “за рамки”.

Тішить те, що на тлі умовної паніки в Європі Україна не відмовляється від продовження вакцинації тими препаратами, які нині є в наявності. Також її продовжать Австралія, Польща, Канада, Греція та Румунія.

Звичайно, світу ще далеко до подолання пандемії, і це нормально – робити все необхідне для збереження життя громадян, навіть якщо для цього потрібно поставити під питання безпечність одного з препаратів від коронавірусу.

Проте проблема, яка є нині, абсолютна надумана. Жоден препарат не ідеальний, немає жодних ліків без протипоказань.

Мабуть, за рік пандемії країни забули, в якій ситуації перебувають. Безумовно, ми не маємо нехтувати безпекою вакцин, але звертати увагу потрібно лише на ті випадки, які не можна назвати нормальними.

Інакше ми лише сповільнюємо процес вакцинації, який в багатьох країнах і так триває занадто повільно.