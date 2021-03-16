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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Covid-19 дався взнаки: 3-річний пацієнт знову в реанімації у важкому стані

Рік тому 3-річний Павлик Лутковський із Вінниччини був першою дитиною в області, яка занедужала на коронавірус. Йому вдалося подолати хворобу, але через наслідки у хлопчика виникла енцефалопатія.

Павлик Лутковський

Після реабілітації у Вінниці, яка тривала три місяці, його самопочуття покращилося – він реагував на світло та звук, міг тримати іграшку в руці.

Проте зараз хлопчик знову опинився у лікарні через дихальну недостатність з діагнозом – позаклінічна двобічна пневмонія, з деструкцією легень.

– Ми самі не знаємо, звідки воно взялося. Одного дня почалась задишка, другий день температура піднялась, потім тиск впав, – стверджує мати Павлика Аліса Лутковська.

Лікар Могилів-Подільської лікарні Олег Хухлей зазначив, що у пацієнта критично мала вага – 13 кг, а норма — 18 кг. За його словами, це ще один наслідок перенесеного коронавірусу.

– У дитини велика нестача ваги. Вона мало їла і пила. Хлопчик виснажений, – зазначив спеціаліст.

У медзакладі Павлику провели легеневу пункцію, відкачали рідину та встановили дренаж.

– Дитина перехворіла на Covid-19 і у неї могла розвитися бактеріальна пневмонія протягом декількох днів. Хлопчик міг додатково до важкого стану підчепити інфекцію, – додав лікар.

Нині дитина підключена до апарату ШВЛ та має критичний рівень сатурації, тож у такому стані лікарі не можуть доправити його до дитячої обласної лікарні.

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Лікар додав, що у Павлика є шанси на одужання, а спеціалісти зроблять все можливе, щоб зберегти йому життя.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 9 642 випадки інфікування коронавірусом.

За добу одужали 6 202 пацієнти, а за весь час – 1 232 209. Водночас від ускладнень, які спричинив коронавірус, померли 2 869, за добу – 264 особи.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Суспільне

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