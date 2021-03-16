Навіть коли жінки роблять все можливе для безпечної вагітності, домашня побутова хімія може підвищити ризик передчасних пологів.

Про це свідчить нове дослідження науковців з Нью-Йоркського університету.

Медики пояснили, що засоби місять речовини – полібровані дифенілові ефіри. Вони діють як антипірени, тобто ускладнюють займання матеріалів та знижують швидкість поширення полум’я в таких предметах, як меблі та килими.

Під час дослідження проаналізували зразки крові понад 3 500 вагітних жінок, а також 184, діти яких народилися раніше терміну, щодо вмісту в крові ПБДЕ. Майже у всіх було виявлено перевищення вмісту ПБДЕ в крові. Залежно від рівня, жінки були розділені на чотири групи.

Після аналізу інших факторів ризику для передчасних пологів — таких, як-от етнічна приналежність, вік і куріння під час вагітності, дослідники виявили, що жінки з високим рівнем ПБДЕ мали на 75% більше шансів на раптові ранні пологи, порівняно з жінками з найнижчими рівнями цих речовин.

Дослідження показало, що жінки з концентрацією ПБДЕ вищою за чотири нанограми на мілілітр крові приблизно удвічі частіше народжували раніше терміну. Через побоювання виникнення загрози життю матері або дитини, жінкам робили кесарів розтин або викликали штучні пологи.

Науковці не зафіксували підвищеного ризику передчасних пологів у жінок з рівнем ПБДЕ нижче цього рівня.

– Наші результати свідчать про те, що антипірени можуть мати величезний вплив на пологи, навіть якщо їхня дія відбувалася на ранніх термінах вагітності, – зазначив доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини в Медичній школі Нью-Йорка в Мінеолі, Морган Пелтьє.

За його словами, хімічні речовини використовуються з добрими намірами, але вони можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям як у матері, так і дитини.

Попередні дослідження пропонували зв’язок між ПБДЕ та передчасними пологами, але ці дослідження зосереджувались на впливі хімічних речовин на пізніх термінах вагітності. Пельтьє додав, що нове дослідження є першим, що вивчило вплив ПБДЕ у першому триместрі вагітності.

Передчасні пологи – основна причина смерті новонароджених. Часто вони стають причиною тривалих неврологічних розладів, зокрема церебрального паралічу, шизофренії та проблем з навчанням.

До слова, під час пандемії Covid-19 мільйони жінок у всьому світі втратили доступ до контрацептивів і послуг з переривання вагітності.

За даними науковців з Фонду народонаселення (ЮНФПА) ООН, 12 млн жінок у 115 країнах з низьким і середнім рівнем доходів не змогли отримати доступ до послуг з планування сім’ї через коронавірус. Це призвело до 1,4 млн незапланованих вагітностей у 2020 році.

Джерело: Medical Xpress