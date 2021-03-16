Понад половина (51,5%) українців не мають наміру робити щеплення від Covid-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 5 по 9 березня соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

– 51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу, 12% мають намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення). 16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися, – зазначили у соціологічній службі.

Старші респонденти частіше висловлювали небажання робити щеплення – їх частка зростає від 43,5% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 57% серед тих, кому 60 і більше років.

Серед тих, хто планує вакцинуватися від Covid-19, 52% готові робити це лише за умови, що щеплення буде безкоштовним, 22,5% з-поміж них готові платити за нього, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою. 21% не визначилися.

Респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але “якоюсь іншою” вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру робити щеплення).

27% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що, на їхнє переконання, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% — тим, що вже перехворіли на Covid-19, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на Covid-19, дуже низька.

Обґрунтування відмови від щеплення недостатньою ефективністю чи недостатньою безпечністю вакцин, які застосовуються в Україні, найбільш поширене серед представників наймолодшої вікової групи (18–29 років). Цим мотивують свою відмову 54% тих її представників, які не мають наміру робити щеплення від Covid-19.

Опитування проводили методом інтерв’ю обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів. У ньому взяли участь 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Вакцинація в Україні

За минулу добу рівень вакцинації в Україні препаратом AstraZeneca/​CovieShield зріс. У країні першу дозу щеплення отримали ще 8 928 осіб. Усього з початку кампанії вакциновано 62 083 особи, всі вони отримали одну дозу вакцини.

Найбільшу кількість щеплень за минулий день було проведено у Полтавській області – 690. Лідером за весь період кампанії залишається Донецька область, там зробили щеплення 5 644 особам.

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Джерело: Центр Разумкова

Фото: КМДА