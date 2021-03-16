На північному заході Франції в регіоні Бретань виявили новий штам коронавірусу. Аналіз не показав, що нова мутація є більш небезпечною або заразною, ніж інші види Covid-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Франції. Новий вид виявили у лікарняному центрі Ланьон в департаменті Кот-д’ Армор.

Лікарі зазначили, що у інфікованих людей були типові для SARS-CoV-2 симптоми, однак ПЛР-тести давали негативний результат.