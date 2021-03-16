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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Тест його не “бачить”: новий штам коронавірусу виявлено у Франції

На північному заході Франції в регіоні Бретань виявили новий штам коронавірусу. Аналіз не показав, що нова мутація є більш небезпечною або заразною, ніж інші види Covid-19.

коронавірус у світі

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Франції. Новий вид виявили у лікарняному центрі Ланьон в департаменті Кот-д’ Армор.

Лікарі зазначили, що у інфікованих людей були типові для SARS-CoV-2 симптоми, однак ПЛР-тести давали негативний результат.

– 13 березня виявлено 79 випадків, зокрема вісім випадків зараження новим штамом, що підтвердилося за допомогою секвенування, – стверджують у міністерстві.

Нині спеціалісти детальніше вивчають вірус, щоб краще зрозуміти вид та його вплив на організм. Також проводитимуться випробування, щоб визначити, як цей варіант реагує на вакцинацію і на антитіла, вироблені під час інфікування попередніми штамами.

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Новий штам Covid-19

Штам коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії – смертоносніший, ймовірність смерті у пацієнтів, які захворіли, є вищою.

За словами інфекціоніста Ольги Голубовської, коефіцієнт ризику летального випадку для варіанту B.1.1.7 склав 1,64 порівняно з версіями, які циркулювали раніше .

Детальніше про британський штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ Франції

Фото: Depositphotos

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