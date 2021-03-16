В уряді Канади не вбачають ризиків у застосуванні вакцини AstraZeneca для масового щеплення проти коронавірусу.

Про це під час прес-конференції у Монреалі заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. За його словами, канадські фахівці уважно стежать за тим, що відбувається із конкретною партією вакцини, яку використовують у Європі.

– Департамент охорони здоров’я Канади, наші експерти та науковці приділяють дуже багато часу, аби гарантувати безпечність та ефективність усіх вакцин, затверджених у Канаді. Найкращою вакциною є та, яку ви можете найшвидше отримати. Саме так ми зможемо пройти крізь це якнайшвидше та якнайбезпечніше, – зазначив Трюдо.

Він також повідомив, що його мати, 72-річна Маргарет Трюдо зробила щеплення проти коронавірусу. Прем’єр-міністр додав, що й сам охоче вакцинується, але не випереджатиме свою чергу.

Чому країни ЄС призупинили вакцинацію AstraZeneca

У країнах Євросоюзу призупинили вакцинацію AstraZeneca від коронавірусу під впливом політики і громадськості, однак зв’язок між препаратом та летальними випадками не підтверджено.

Країни ЄС використовують препарат, який через значний попит і великий дефіцит заборонено транспортувати за межі єврозони. А от вакцину AstraZeneca Covishield, зареєстровану в Україні, не використовує жодна країна Євросоюзу.

Водночас процес вакцинації препаратом AstraZeneca Covishield не зупинявся. Його вже зареєстрували Велика Британія і Канада.