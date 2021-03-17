На Вінниччині в реанімації Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування помер 3-річний Павлик Лутковський, який торік перехворів Covid-19, але отримав серйозні ускладнення.

Про це повідомив народний депутат Геннадій Вацак у соціальних мережах.

– Павлик вже на небесах. Пів години тому дитинка померла в лікарні, не приходячи до тями, – написав Вацак.

Хлопчика госпіталізували у важкому стані 13 березня з двобічною пневмонією, деструкцією легень, критичним рівнем сатурації та правобічним пневмотораксом. Також після перенесеного торік Covid-19 у хлопчика виникла енцефалопатія.

У медзакладі Павлику провели легеневу пункцію, відкачали рідину та встановили дренаж. Весь час дитина була підключена до апарату ШВЛ.

За словами лікаря-анестезіолога Могилів-Подільської лікарні Олег Хухлея, вони робили все можливе, щоб зберегти життя хлопчику.

Павлик Лутковський – був першою дитиною у Вінницькій області, яка захворіла на коронавірус. Перебіг хвороби був дуже важким. Дитина перенесла клінічну смерть і більше десяти днів не приходила до тями. Коронавірус тоді відступив, але Павлик отримав серйозні ускладнення. Він не міг ходити, говорити. Реабілітація дитини після хвороби тривала три місяці, його самопочуття покращилося – він реагував на світло та звук, міг тримати іграшку в руці. Вдруге дитина опинилася в лікарні на тому тижні з критично низькою вагою та виснаженням.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 березня в Україні зафіксували 11 833 випадки коронавірусу. За весь час пандемії в країні інфікувались 1 489 023 українці.

За добу одужало 5 467 осіб, а за весь час 1 237 676 осіб. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 28 986, а за добу – 289.

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Джерело: Геннадій Вацак

Фото: Скріншот з відео