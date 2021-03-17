Пандемія Covid-19 посприяла зростанню попиту на телемедицину серед людей, які мають приватну страховку і проживають у забезпечених районах великих міст. Але у науковців є побоювання, що пандемія посилить диспропорції в загальному доступі до медичних послуг.

Про це свідчить дослідження американського аналітичного центру RAND Corporation. Із початком пандемії, в березні 2020 року, використання телемедицини збільшилося у 20 разів.

– Це дослідження розширює наші уявлення про зростання популярності телемедицини під час пандемії. Результати дослідження свідчать про те, що владі слід розуміти важливість роботи з населенням, яке відкладає отримання стаціонарної допомоги, але не замінює її послугами телемедицини, – зазначив автор дослідження Джонатан Кантор.

Науковці проаналізували страхові випадки понад 6 млн людей, які отримали медичні страховки від роботодавця у 2019-му і 2020 роках. Група охоплювала близько 200 роботодавців із 50 штатів США. Також дослідники вивчили кількість і види медичної допомоги, отриманої учасниками з січня 2019 року до липня 2020 року.

Найменше послугами телемедицини скористалися пацієнти, які живуть в округах з невисоким рівнем доходів (від 15 до 48 відвідувань на 10 тис. осіб) міських районів і сільської місцевості.

Водночас по медичну допомогу частіше зверталися для дорослих пацієнтів, ніж для дітей – 65 відвідувань на 10 тис. дорослих порівняно з 50 відвідуваннями на 10 тис. дітей.

– Виявляється, батьків та педіатрів варто навчити, як користуватися телемедициною. Також слід докласти всіх зусиль для усунення будь-яких перешкод доступу дітей до цих медичних послуг, – додав Кантор.

Що таке телемедицина

Телемедицина – це дистанційне надання медичних послуг (наприклад, моніторинг стану пацієнта і консультації), а також взаємодія медичних працівників між собою за допомогою телекомунікаційних технологій.

Такий формат медицини допомагає отримати швидку первинну консультацію, проконсультуватися з профільними лікарями, які працюють у містах, скоротити витрати на лікування, а також лікар віддалено може контролювати стан пацієнта.

Телемедицина в Україні

В Україні дедалі більше використовуються онлайн-консультації для проведення дистанційного прийому пацієнтів. Це особливо актуально під час карантину та є одним з кроків, який дає змогу запобігти поширенню Covid-19 та ГРВІ в Україні.

Наприклад, клієнти YASNO можуть за 15 хвилин дистанційно отримати консультацію від одного з 200 професійних лікарів за 74 напрямами спеціалізації.

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Джерело: Меdical Xpress