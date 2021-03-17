У Львові хірурги виявили новий вид ускладнень під час лікування Covid-19

У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги фіксують ускладнення, які пов’язані з лікуванням Covid-19. Лікарі вже прооперували трьох пацієнтів із великими крововиливами в черевну порожнину.

Про це повідомив завідувач першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич у коментарі одному з видань.

– Це ускладнення, яке пов’язане з лікуванням коронавірусу. Воно виникає у пацієнтів, які приймають великі дози препаратів для розрідження крові. Це масивні гематоми, тобто крововиливи у живіт, а саме заочеревинний простір, і що цікаво, без ушкодження судин. Через те, що вони надто великі, деколи навіть більше як літр крові, без оперативного втручання тут не обійтися, – зазначив Герич.

Він стверджує, що ускладнення – не лікарська помилка чи похибка у призначенні доз антикоагулянтів під час лікування вірусу. Пацієнтам з коронавірусом потрібно приймати препарати для розрідження крові, щоб запобігти утворенню тромбів. Але у деяких випадках вони можуть спровокувати небезпечні кровотечі.

Також Герич наголосив, що під час лікування Covid-19 слід були уважним до свого організму. Якщо людина приймає антикоагулянти і відчуває симптоми гематом (болі внизу живота, біль під час активних рухів ногами), слід негайно звернутися до лікаря-хірурга та зробити КТ.

Раніше лікарі вже фіксували утворення гематом у пацієнтів з коронавірусом, проте вони були меншими, підшкірними або в місцях живота, куди вводиться ін’єкція.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 березня в Україні зафіксували 11 833 випадки коронавірусу. За весь час пандемії в країні інфікувались 1 489 023 українці.

За добу одужало 5 467 осіб, а за весь час 1 237 676 осіб. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 28 986, а за добу – 289.

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