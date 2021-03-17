Міністерство охорони здоров’я збільшило інтервал між першим та другим щепленням вакцини проти Covid-19 від CoviShield, яку виготовляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Таке рішення ухвалили за рекомендаціями Національної технічної групи експертів. Таким чином інтервал з 28 днів збільшили до 90 днів.

Ляшко розповів, що під час досліджень Covid-вакцина після однієї дози захищала організм людини на 76,0% з 22 по 90 день. Водночас рівень антитіл знижувався мінімально. Після двох доз, введених в організм з інтервалом понад 12 тижнів, ефективність вакцини проти Covid-19 зростала до 81,3%.

За його словами, саме з цієї причини доречно збільшити інтервал між Covid-щепленнями. Водночас це не суперечитиме інструкції виробника, згідно з якою друге щеплення має бути через 4-12 тижнів після введення першої дози вакцини проти коронавірусу.

Коронавірус в Україні

В Україні одна людина вже отримала другу дозу вакцини від індійського препарату Covishield, який виготовляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca. В Україні за період кампанії вакцинації 71 923 осіб отримали перше щеплення від коронавірусу.

Станом на 17 березня коронавірус в Україні за добу зафіксували у 11 833 осіб. За весь час пандемії виявили 1 489 023 випадки захворювання на Covid-19.