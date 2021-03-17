Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити використовувати препарат AstraZeneca для вакцинації від коронавірусу попри інформацію про можливі побічні ефекти.

Експерти організації стверджують, що доказів прямого зв’язку побічних ефектів після застосування вакцини, про які заявляла низка країн, із самою ін’єкцією немає.

– ВООЗ вважає, що переваги вакцини AstraZeneca переважують над ризиками, і рекомендує продовжити вакцинацію, – зазначили у прес-службі ВООЗ.

Також в організації наголосили, що тромбоемболія, випадки якої спостерігалися у вакцинованих людей, є поширеним захворюванням та не обов’язково пов’язана із застосуванням препарату.

– Вакцинація проти коронавірусу не знизить смертність від інших захворювань. Тромбоемболічні ускладнення виникають часто. Венозна тромбоемболія – третє за частотою серцево-судинне захворювання у світі, – додали у прес-службі.

ВООЗ регулярно контактує з Європейським агенством з лікарських засобів і регулювальними органами у всьому світі, щоб отримати актуальну інформацію про безпеку вакцин проти коронавірусу.

Відмова від вакцини AstraZeneca

На початку березня стало відомо про перші негативні реакції після використання вакцини проти Covid-19 виробництва британсько-шведської компанії AstraZeneca та Оксфордського університету.

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Щонайменше вісімнадцять країн тимчасово призупинили кампанію з вакцинації населення від Covid-19 через випадки утворення тромбів після застосування вакцини. Серед них зокрема Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Словенія, Франція, Португалія, Індонезія, Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Швеція і Таїланд.

Водночас у Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) заявили, що користь від вакцини AstraZeneca переважує можливі ризики та ускладнення.

Вакцинація AstraZeneca в Україні

У МОЗ України зазначили, що Україна не відмовлятиметься від використання вакцини CovieShield, бо альтернативи зараз немає. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, вакцина AstraZeneca – безпечна та ефективна.

Станом на 16 березня в Україні за добу від коронавірусу вакцинувалися 8 928 осіб.

Загалом з початку кампанії першу дозу вакцини AstraZeneca/​CovieShield отримали 62 083 людини.

Джерело: ВООЗ