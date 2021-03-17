Вакцинація вагітних від Covid-19: антитіла можуть передаватися дитині

Вакцина від Covid-19 здатна захищати від вірусу вагітних жінок, також антитіла можуть передатися плоду.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели вчені з лікарні Хадасса Ейн Керем в Ізраїлі.

У лютому 2021 року у дослідженні взяли участь 20 вагітних жінок, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech на третьому триместрі. Вік жінок варіювався від 28 до 37 років.

– Наші результати вказують на те, що вакцинація вагітних жінок може забезпечити захист матері та новонародженого від інфекції SARS-CoV-2, – зазначили науковці.

Також вони додали, що хоч результати дослідження позитивні, але нині питання стійкості антитіл і вплив на це годування грудьми залишається відкритим. Поки не відомо, якими будуть результати при вакцинації на інших термінах вагітності.

Що стосується передачі антитіл від матері до дитини, то у США вже зафіксували такий випадок не в межах досліджень. Жінка з міста Палм-Біч отримала першу дозу вакцини Moderna на 36 тижні вагітності і наприкінці січня народила дитину з антитілами.

Вакцинація вагітних в Україні

В Україні нині вагітних жінок не вакцинують від Covid-19 через нестачу даних щодо реакції організму на препарат. У МОЗ радять відтермінувати щеплення до завершення вагітності, навіть якщо вагітність настала після введення першої дози вакцини.

Водночас медпрацівникам дозволяють робити щеплення попри вагітність, оскільки користь від вакцини переважає над ризиком інфікуватися під час роботи.

Детальніше про протипоказання до вакцинації проти Covid-19 – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: medrxiv, wptv