Колись люди зможуть подолати харчову алергію за допомогою зубної пасти. Так вважають дослідники з компанії Intrommune Therapeutics, що у Нью-Йорку.

Науковці розпочали тестування зубної пасти на невеликій групі людей, які мають алергії на арахіс. Ідея дослідження полягає у тому, щоб люди з алергією щодня отримували невеликі дози алергену для створення та підтримки толерантності до нього.

Цей метод лікування швидше вкладеться в повсякденне життя пацієнтів. За словами науковців, зубна паста також може працювати краще, ніж нинішні методи лікування, адже активні інгредієнти препаратів швидше контактуватимуть з імунними клітинами у роті.

– Алергологи підтримують ідею використання такої зубної пасти, хоча деякі непокояться щодо контролю дози й безпеки. Коли у пацієнта болять і запалюються ясна, наприклад після стоматологічної роботи або втрати зуба, алергени можуть мати прямий доступ до кровотоку, що збільшує ризик системних алергічних реакцій, – стверджує алерголог Сакіне Байовала.

Нині цей новий вид терапії все ще перебуває на експериментальній фазі, в якій братимуть участь 32 добровольці з алергією на арахіс. Дію зубної пасти контролюватимуть учені, які планують розширити дослідження та довести ефективність методу.

Крім того, ця терапія може бути використана в майбутньому для боротьби з алергічними реакціями на інші продукти.

Харчова алергія

У США понад 10% дорослого населення має алергію на арахіс, молюсків, молочні продукти або іншу їжу.

Найпоширеніші типи харчової алергії спричинені антитілами під назвою імуноглобулін Е або IgE. Науковці вважають, що позбутися харчової алергії можна за допомогою поступового введення невеликих доз продуктів-алергенів у раціон.

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Джерело: Sciencenews