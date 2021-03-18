Інколи невдалі спроби пари завагітніти можуть бути спричинені чоловічим безпліддям.

Про це розповіла Фактам ICTV лікар-репродуктолог Наталія Данкович у програмі Є здорове питання. За її словами, близько ста чоловіків звертаються до медзакладу з цією проблемою, і лікарі не можуть знайти у них сперматозоїдів еякуляції.

– Важливо розуміти, яка саме форма безпліддя у чоловіка. Адже є форма обструктивного безпліддя, коли сперматозоїди можна дістати методом хірургічного втручання – проводиться біопсія яєчка, лікарі дістають звідти сперматозоїди, і за допомогою технологічних процесів ми можемо зробити додаткові маніпуляції та отримати ембріони й дітей, – зазначила лікар.

Вона стверджує, що для початку необхідно обстежитися за рекомендаціями репродуктолога. Після першого візиту до лікаря у пацієнта протягом двох-трьох місяців має бути діагноз.

Данкович наголосила, якщо під час хірургічного втручання лікар не знайде сперматозоїдів, тоді можна скористатися донацією сперматозоїдів. Донора сперми можна обрати в Україні або ж у європейському банку.

– У мене є пара з такою проблемою, зараз їхній дитині п’ять років. Тобто неможливого немає, – наголосила спеціаліст.

Також лікар поділилася, що під час лікування безпліддя чоловікам допомагає дієта, голодування один раз на тиждень і ходьба (10 тис. кроків щодня). Але варто пам’ятати, що підхід до лікування індивідуальний, тому слід дотримуватися рекомендацій тільки вашого лікаря.

Безпліддя після вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала чутками зв’язок між вакцинацією від коронавірусу та безпліддям.

За словами директора департаменту ВООЗ з імунізації Кейт О’Браєн, не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя. Припущення про те, що вакцини від Covid-19 здатні призводити до зміни ДНК у людини, а хімічні речовини, що містяться в них, можуть завдавати шкоди здоров’ю, не відповідає дійсності.

Детальніше про те, чи можливе безпліддя після вакцинації від Covid-19 – читайте на Фактах ICTV.