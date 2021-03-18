Відсутність вагітності протягом року регулярного статевого життя без контрацепції не завжди виявляється безпліддям. Труднощі із зачаттям можуть бути пов’язані з проблемами в організмі жінки або чоловіка, і вони зазвичай піддаються медикаментозній або хірургічній корекції.

Лікар-репродуктолог Наталія Данкович розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання про те, що робити жінкам, які не можуть завагітніти природнім шляхом та про ЕКЗ – штучне запліднення в лабораторних умовах.

Коли час звертатись до репродуктолога

Якщо сімейна пара не може завагітніти за рік регулярного статевого життя, тоді треба звернутися до гінеколога. Проте, якщо це стосується пацієнтів, які входять до старшої вікової групи 40+, тоді планування одразу слід проводити з репродуктологом.

Пацієнти обов’язково мають пройти обстеження, щоб лікар зрозумів проблеми, які треба виправити для того, щоб пара завагітніла.

– Спочатку ми проводимо консервативне лікування – стимуляція овуляції, проведення інсемінації, підтримання ендокринної системи, проводимо протизапальну терапію. Коли це лікування не діє, тоді слід здійснити забір клітин. Його можна зробити природним шляхом, коли у жінки дозріває всього одна яйцеклітина. Але більш ефективно, коли проводиться контрольована індукція овуляції і таким чином ми отримуємо більше клітин, – зазначає лікар.

Що таке ЕКЗ

Екстракорпоральне запліднення – запліднення поза організмом жінки. Під внутрішньовенною анестезією проводиться забір яйцеклітин через вагіну жінки. Процедура триває 10-15 хв, інколи до 30 хв. “Готові” яйцеклітини забирають до лабораторії, де їх запліднюють.

Процедуру проводять жінкам репродуктивного віку – до 50 років. Проте, технології, які використовуються до 40 років та у 50 років – відрізняються.

Лікарі можуть заборонити проводити програму жінкам, які мають захворювання, що не дозволяють виношувати вагітність. У такому випадку є ще один шлях – сурогатне материнство. Данкович зазначила, що цю програму дозволено проводити в Україні.

Також лікар зазначила, що жінки можуть завагітніти природним шляхом до проведення ЕКЗ.

– Інколи до нас приходять жінки і ми корегуємо їх ендокринний статус, корегуємо функції щитоподібної залози, вагу, метаболічний синдром, проводимо протизапальну терапію і вони вагітніють до етапу проведення ЕКЗ, – стверджує вона.

За словами спеціаліста, гормональна стимуляція під час ЕКЗ – безпечна та не дає побічних ефектів. Перед проведенням процедури пацієнти повністю обстежуються. Якщо є в анамнезі онкозахворювання або схильність до них, то підбираються інші препарати для гормональної стимуляції, проводиться забір клітин в природному циклі.

Вартість процедури ЕКЗ

ЕКЗ – це не дешева процедура, адже у програмі використовуються дорогі препарати. У процесі лікування беруть участь близько 15 високотехнологічно навчених людей. Крім того, діагностика та генетичні обстеження – це дорогі процедури.

– Нині програма ЕКЗ коштує від 100-140 тис. грн, але якщо проводяться більш детальні обстеження, то програма може коштувати і 200 тис. і 500 тис. грн. Вартість залежить від того, у якому віці звертаються пацієнти та яку кількість програм вже проводили, – наголосила спеціаліст.

Коли з’являються перші ознаки вагітності

Досить часто трапляється так, що жінка не помічає змін в організмі та списує ознаки вагітності на отруєння та погане самопочуття. Проте деякі симптоми можуть сигналізувати про те, що в організмі жінки зароджується нове життя.

Симптоми вагітності у жінок індивідуальні. Але найбільш поширені – затримка менструації, зміни у молочних залозах та нудота.

Детальніше про перші ознаки вагітності – читайте на Фактах ICTV.