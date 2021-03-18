Британська заморська територія Гібралтар першою у світі завершила кампанію з вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив британський міністр охорони здоров’я Мет Генкок.

– Гібралтар став першою країною у світі, яка вакцинувала своє доросле населення, – зазначив він.

В уряді назвали масову імунізацію від Covid-19 – операцією Свобода. Гібралтар отримав п’ять партій доз вакцини Pfizer-BioNTech від Великої Британії, завдяки чому вдалося вакцинувати понад 40 тис. людей, тобто все населення до 16 років.

Лише 3,5% громадян відмовилися від щеплення. Місцева влада допускає повторну вакцинацію населення у зв’язку з виникненням нових штамів хвороби.

В країні з початку пандемії коронавірусом інфікувалися 4 269 людей. Водночас одужали – 4 146 людей, а ще 26 хворіють.

Вакцинація в Україні

Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer вже у квітні.

Завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ Олександр Заіка повідомив, що вакцини можуть доставляти траншами. Етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну.

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