В Україні планують перевірити населення на наявність антитіл до коронавірусу. Це дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки людей інфікувалися Covid-19.

Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина. Дослідження проведуть за участі соціологів та медиків за принципом екзит-полу.

– Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл у населення, – зазначив генеральний директор.

За його словами, частина населення могла перехворіти Covid-19 безсимптомно та не зверталася за медичною допомогою, таким чином, випадок пройшов повз систему епіднагляду.

Також він додав, що підготовка дослідження перебуває вже на фінальному етапі. Орієнтовна вибірка респондентів здійснюватимуться за списками виборців.

– Обирається домогосподарство, туди виїжджає мобільна бригада, яка складається з соціологів і медичних працівників. Це не обов’язково для людини, тільки якщо вона бажає брати участь в такому опитуванні. Якщо згодна, то відповідає на певне опитування соціологів, дає інформаційну згоду, здає кров, – пояснив Родина.

Кількість респондентів передбачається десь близько 9 тис. Потім дані домогосподарств опрацюють. Це вибірка, то вона може бути екстрапольована на всю територію України.

Він вважає, що люди мають бути зацікавлені в участі в такому дослідженні, оскільки отримають результати аналізів на антитіла до Covid-19.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 березня в Україні підтвердили 1 504 076 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 053 хворих. За добу одужало 6 514 особи, а померло – 267 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

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