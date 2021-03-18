Рада національної безпеки і оборони України вважає, що в країні слід внести зміни до протоколу лікування Covid-19 через збільшення кількості випадків важкого перебігу хвороби у молодих людей, а також розвитку ускладнень.

Про це заявили медичні експерти під час наради щодо питань надання меддопомоги пацієнтам, хворим на коронавірус.

– Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі, – зазначив заступник Секретаря РНБО України Олексій Соловйов.

За його словами, в Апараті РНБО проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн, та з урахуванням практичного досвіду вітчизняних вчених підготовлять пропозиції для імплементації найкращих світових практик надання медичної допомоги хворим на Covid-19.

Також експерти наголосили, що клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася. Збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.

За словами Соловйова, протягом останнього місяця значно збільшилося навантаження на медичну систему України, зокрема, в її західному та центральному регіонах. Нині вільні лише 2 423 ліжок інтенсивної терапії, виділених для пацієнтів із коронавірусом.

Кількість пацієнтів, підключених до ШВЛ, складає 1 155 – це найбільша кількість людей з початку епідемії в Україні, які перебувають на ШВЛ у відділеннях Covid-19.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 березня в Україні підтвердили 1 504 076 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 053 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

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Джерело: РНБО