Японська компанія Сімадзу, яка займається виробленням вимірювальних інструментів і засобів для проведення аналізів, розробила комплект для миттєвого тестування на Covid-19 та його штами.

У компанії повідомили, що новий комплект призначений для ПЛР-тестування, для якого використовується слина. Цей набір допоможе не тільки визначити позитивну або негативну реакцію на коронавірус, але ще і з’ясувати, чи не мутував виявлений вірус.

Нині муніципалітети Японії використовують ПЛР-тести для того, щоб визначити позитивний або негативний результат зібраних зразків. Виявлення мутацій генетичного коду вірусу вимагає додаткового процесу з використанням іншого реактиву.

За словами представників компанії, новий комплект допоможе оптимізувати весь процес в цілому, оскільки він дозволяє виконувати обидві перевірки одночасно.

У Сімадзу заявили, що всього буде потрібно ще близько двох місяців досліджень для того, щоб створити з нового набору реактивів продукт для проведення реального тестування, який, за даними компанії, буде пропонуватися тільки лабораторіям.

Тестування на коронавірус

У Франції експрес-тести для самостійного виявлення антигенів коронавірусу можна буде придбати у супермаркетах. Купити такий тест можна буде у магазинах популярної мережі Carrefour.

У компанії зазначили, що назальні тести для швидкої діагностики з’являться у супермаркетах, щоб громадяни змогли самостійно тестуватися.

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