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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Ніяк не відстане: депутат Ради Скороход втретє захворіла на Covid-19

Народний депутат України Анна Скороход втретє захворіла на коронавірус. Вперше у неї виявили коронавірус 28 березня 2020 року.

Анна Скороход фб

Про це вона повідомила у соціальних мережах.

– Я дійсно вже втретє хворію на коронавірус. Не знаю, чому він від мене ніяк не відстає, – сказала Скороход.

За її словами, вона у досить непоганому стані. Також депутат додала, що у її дитини та членів сім’ї негативний результат ПЛР-тестів.

Водночас у МОЗ зазначили, що через фізіологічні особливості кожної людини 30% ПЛР-тестів показують негативний результат на Covid-19, коли він насправді є.

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За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, для початку лікування і встановлення діагнозу достатньо клінічних симптомів.

Верховна Рада пішла на карантин

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану п’ятої сесії парламенту, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року.

Зміни до календарного плану внесли через локдаун у Києві, який діятиме  з 20 березня до 9 квітня.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Aнна Скороход

Фото: Aнна Скороход

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