Парламент Іспанії ухвалив рішення узаконити евтаназію в країні. 18 березня Конгрес депутатів остаточно схвалив відповідний законопроект.

Нижня палата парламенту проголосувала за легалізацію евтаназії: 202 голоси за, 141 проти та два утрималися. Раніше в країні передбачалося ув’язнення на 10 років за сприяння самогубству.

– Сьогодні важливий день, адже ми наближаємось до визнання прав людини. Ми наближаємось до більш гуманного і справедливого суспільства, — зазначила міністр охорони здоров’я Кароліна Даріас.

Закон набуде чинності через три місяці, щоб регіональні контрольні комітети, які розглядатимуть та санкціонуватимуть запити, встигли сформуватися.

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Тепер просити про евтаназію зможуть повнолітні громадяни Іспанії або люди, які мають посвідку на проживання в Королівстві. Пацієнт має подати запит особисто та в письмовій формі. Протягом п’яти тижнів його розглядатиме лікарська комісія. За цей час людина має не менш ніж чотири рази підтвердити своє бажання і може відкликати заяву в будь-який момент.

Проведення евтаназії проходитиме в медустанові або вдома. Водночас медичні працівники мають право відмовитися від участі у процедурі.

Евтаназія – це умисне позбавлення життя хворого, у якого є невиліковне або важке захворювання, з метою полегшення його страждань.

Більшість держав світу, зокрема й Україна, визнає евтаназію умисним вбивством.

Нині евтаназія легальна в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Канаді та Колумбії, а також в деяких штатах Австралії та Сполучених Штатів.

Легалізація евтаназії в Португалії

У січні 2021 року португальський парламент підтримав проект закону, згідно з яким невиліковно хворі пацієнти отримають право на евтаназію.

Евтаназія у Португалії буде проводитися виключно для повнолітніх громадян. Проводити процедуру буде дозволено фахівцям в медичній галузі як приватних, так і державних закладів охорони здоров’я.

Детальніше про евтаназію в Португалії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: RTE