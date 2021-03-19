Прем’єр-міністр Франції Жак Кастекс в прямому ефірі вакцинувався препаратом від коронавірусу AstraZeneca.

55-річний голова уряду отримав першу дозу препарату. Напередодні він зазначав, що вакцинується після того, як європейські регулюючі органи підтвердять безпечність вакцини.

Кастекс також заявляв про введення карантину на території 16 регіонів країни через погіршення епідеміологічної ситуації Covid-19. За його словами, країна відновить вакцинацію населення препаратом AstraZeneca.

18 березня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило безпечність та ефективність вакцини проти коронавірусу від фармацевтичної компанії AstraZeneca.

В агентстві стверджують, що вони продовжать вивчати можливий зв’язок між утворенням тромбів вен головного мозку і дозами вакцини, які отримали люди. Однак ЕМА запевняє, що між тромбами та вакцинацією немає ніякого зв’язку.

Всесвітня організація охорони здоров’я також рекомендувала продовжити використовувати препарат AstraZeneca. Експерти вважають, що доказів прямого зв’язку побічних ефектів після застосування вакцини, про які заявляла низка країн, із самою ін’єкцією немає.

До слова, Італія, Франція, Німеччина, Іспанія, Кіпр, Литва, Латвія та Ірландія продовжать застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Водночас Швеція не поспішає повертатися до імунізації цим препаратом, адже саме у них зафіксували найбільшу кількість летальних випадків незадовго після вакцинації.

Джерело: BFMTV