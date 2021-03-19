Тестування на антитіла від коронавірусу з метою коригування вакцинальної кампанії в Україні не потрібне.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Проводити тестування на антитіла для вирішення питання, вакцинувати людину, чи ні, ніхто не буде. В цьому немає жодної необхідності, – зазначив міністр.

За його словами, наявність антитіл не є підставою для відмови у проведенні вакцинації проти Covid-19.

Також він додав, що станом на 19 березня в листі очікування на вакцинацію від Covid-19 перебуває 290 тис. людей.

У Центрі громадського здоров’я наголосили, що лише антитіла, які виробляються після вакцинації, можуть захистити від важкого перебігу коронавірусу та госпіталізації. Повторно захворіти людина може вже через два місяці.

Вакцинація в Україні

Максим Степанов також повідомив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації від коронавірусу. Тому вже з наступного тижня почнуть працювати стаціонарні пункти щеплення та розпочнеться вакцинація сімейних лікарів.

В Україні очікують на постачання вакцини Coronavac від виробника Sinovac Biotech та 10 млн доз американської вакцини Novavax.

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