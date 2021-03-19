В Україні вперше з початку вакцинації населення за добу зробили 10 959 тис. щеплень вакциною проти коронавірусу.
З початку кампанії з вакцинації щеплено 92 714 осіб, з них отримали першу дозу – 92 713 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа.
Найбільшу кількість щеплень за 18 березня 2021 року зробили у м. Києві – 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 7 484 щеплень.
Статистика вакцинації:
- Вінницька область – 280 щеплень;
- Волинська область – 410 щеплень;
- Дніпропетровська область – 580 щеплень;
- Донецька область – щеплень;
- Житомирська область – 110 щеплень;
- Закарпатська область – 700 щеплень;
- Запорізька область – 250 щеплень;
- Івано-Франківська область – 569 щеплень;
- Київська область – 640 щеплень;
- Кіровоградська область – 260 щеплень;
- Луганська область – 450 щеплень;
- Львівська область – 610 щеплень;
- м. Київ – 890 щеплень;
- Миколаївська область – 330 щеплень;
- Одеська область – 330 щеплень;
- Полтавська область – 440 щеплень;
- Рівненська область – 250 щеплень;
- Сумська область – 350 щеплень;
- Тернопільська область – 650 щеплень;
- Харківська область – 300 щеплень;
- Херсонська область – 770 щеплень;
- Хмельницька область – 260 щеплень;
- Чернівецька область – 200 щеплень;
- Чернігівська область – 250 щеплень;
- Черкаська область – 500 щеплень.
За 18 березня 2021 року зробли на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.
Станом на 18 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 290 785 людей.
Коронавірус в Україні
Станом на 19 березня в Україні підтвердили 1 519 926 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 850 хворих. Водночас одужало 4 592 особи, а померли – 262.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
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