Україна до кінця березня – початку квітня має отримати 570 тис. доз вакцин AstraZeneca проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час години запитань до уряду 19 березня.

– 18 березня я мав півторагодинну зустріч з керівництвом ЮНІСЕФ в Україні та отримав запевнення, що до кінця березня – початку квітня в рамках міжнародної ініціативи COVAX ми отримаємо партію в 570 тис. доз від AstraZeneca, а до кінця травня ще 1,1 млн доз вакцин виробництва цієї компанії, – зазначив міністр.

За його словами, Україна чекає на дозвіл уряду Індії щодо відправки додаткової партії вакцин – 1,5 млн доз Covishield (AstraZeneca).

А також очікується постачання законтрактованої вакцини американської компанії Novavax, а саме 10 млн доз, та індійської розробки від Bharat Biotech.

У Центрі громадського здоров’я 18 березня також повідомили, що вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer надійде до України у квітні.

Вакцинація в Україні

Станом на 19 березня в Україні вакцинували 10 959 тис. людей препаратом AstraZeneca. З початку кампанії з вакцинації щеплено 92 714 осіб.

Найбільшу кількість щеплень за 18 березня 2021 року зробили у м. Києві – 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 7 484 щеплень.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.