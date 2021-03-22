Наслідком коронавірусу може стати порушення роботи вестибуляного та слухового апарату.

Про це заявили науковці з Манчестерського університету та Манчестерського біомедичного центру досліджень. Професор Кевін Манро і доктор філософії Ібрагім Альмуфаррідж знайшли 56 досліджень, які виявили зв’язок між Covid-19 і слуховими і вестибулярними проблемами.

Вони використали дані про симптоми, пов’язані з коронавірусом, в основному використовувалися анкети або медичні записи, а не більш надійні з наукового погляду тести слуху.

За результатами аналізу, у 7,6% людей, які перехворіли на Covid-19, зафіксували втрату слуху на різних рівнях. Водночас 14,8% відчували дзвін у вухах, а ще 7,2% скаржилися на запаморочення.

Нещодавно професор Манро проводив дослідження, у якому понад 13% пацієнтів, які одужали після коронавірусу, повідомили про зміну слуху.

– Ми сподіваємось, що це дослідження стане свідченням того, що все ж існує сильний зв’язок між коронавірусом та проблемами зі слухом, – зазначили автори дослідження.

Наслідки після Covid-19

До наслідків коронавірусу разом з ураженням легень, проблемами з нирками та серцем, а також неврологічними розладами може додатися розвиток цукрового діабету.

Окрім фізичного здоров’я, коронавірус завдає шкоди психологічному стану. Численні карантинні обмеження, у яких змушене жити людство, змінюють звичний ритм життя.

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Джерело: Medical Xpress