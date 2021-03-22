Попередні результати третьої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу AstraZeneca у США показали, що ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років – 80%.

Про це повідомили у компанії AstraZeneca.

– Третя фаза випробувань вакцини AZD1222, проведених компанією AstraZeneca в США, продемонструвала статистично значущу ефективність вакцини у 79% при профілактиці симптоматичного Covid-19 і 100% ефективності при профілактиці важкого захворювання і госпіталізації, – зазначили в компанії.

У дослідженні взяли участь 32 449 осіб. Частина з них отримувала вакцину, а частина — плацебо. В результаті Covid-19 виявили у 141 людини.

Крім того, у компанії повідомили, що у добровольців не виявили підвищеного ризику для утворення тромбозу серед 21 583 учасників, які отримали принаймні одну дозу вакцини.

Також в AstraZeneca додали, що їх вакцина безпечна та ефективна для людей різного віку.

На початку лютого компанія повідомила про проміжні результати випробування у Великій Британії, Південно-Африканській Республіці та Бразилії. Тоді заявили про ефективність вакцини у 82%.

Напередодні ефективність препарату AstraZeneca становила 80,4%. Згідно з дослідженням, загалом будь-яка вакцина є високоефективною у запобіганні тяжких форм коронавірусу.

Джерело: AstraZeneca