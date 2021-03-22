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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

ПАР перепродала мільйон доз AstraZeneca – в чому причина

Влада Південно-Африканської республіки домовилася про продаж мільйона доз вакцин від коронавірусу компанії AstraZeneca. Це рішення ухвалили через порівняно невисоку дієвість препарату в боротьбі проти нового штаму Covid-19.

вакцинація, вакцина, щеплення

Про це заявив міністр охорони здоровʼя ПАР Звеліні Мкізе у соціальних мережах. Він зазначив, що вакцини, термін придатності яких закінчується у квітні, відправлять до 14 країн Африканського союзу. Проте невідомо, у які саме та на яких умовах країни отримають препарат.

На початку 2021 року Південна Африка домовилася із Serum Institute India про постачання мільйона доз вакцини AstraZeneca. Але у лютому влада країни заявила, що призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про її низьку ефективність проти нового штаму Covid-19.

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Вакцинація проти Covid-19: у Києві почнуть робити щеплення людям старшим за 80 років

Замість AstraZeneca уряд ПАР має намір використовувати вакцину від Johnson&Johnson. Щоб досягти колективного імунітету, там планують  вакцинувати 40 млн людей.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинацію проти Covid-19 проводять препаратом AstraZeneca, виробництва Serum Institute.

22 березня у Києві вакцинація проти коронавірусу стартує ще у 32 стаціонарних пунктах щеплень для людей від 80 років. Вони працюватимуть у центрах медико-санітарної допомоги.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Звеліні Мкізе

Фото: Depositphotos

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