Влада Південно-Африканської республіки домовилася про продаж мільйона доз вакцин від коронавірусу компанії AstraZeneca. Це рішення ухвалили через порівняно невисоку дієвість препарату в боротьбі проти нового штаму Covid-19.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя ПАР Звеліні Мкізе у соціальних мережах. Він зазначив, що вакцини, термін придатності яких закінчується у квітні, відправлять до 14 країн Африканського союзу. Проте невідомо, у які саме та на яких умовах країни отримають препарат.

На початку 2021 року Південна Африка домовилася із Serum Institute India про постачання мільйона доз вакцини AstraZeneca. Але у лютому влада країни заявила, що призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про її низьку ефективність проти нового штаму Covid-19.

Замість AstraZeneca уряд ПАР має намір використовувати вакцину від Johnson&Johnson. Щоб досягти колективного імунітету, там планують вакцинувати 40 млн людей.

Media Statement: The Minister of Health, Dr Zweli Mkhize, is pleased to announce that the sale of the Astra Zeneca vaccines that we had acquired has been concluded. pic.twitter.com/cEk09Y95Fr

— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) March 21, 2021