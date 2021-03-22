У Києві захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг на 22,2%. За 11-й тиждень 2021 року зареєстровано 27 170 хворих.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– У столиці за 11-й тиждень 2021 року зареєстровано 27 170 хворих на грип та ГРВІ. Відмічався епідемічний процес низької інтенсивності. Наразі показник захворюваності становить 915,6, – зазначив він.

Поворозник стверджує, що загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 48,7% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 631 (зростання на 31,8%), дорослих – 18 539 особи (зростання на 58,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 31,8%, а на попередньому тижні – 35,8%. 52,6% – діти шкільного віку. Серед школярів захворюваність зросла на 38,8% – зареєстровано 4 541 випадок.

Також він додав, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 1 864 осіб, із них 74 – діти.

– Зростання захворюваності на грип та ГРВІ також відіграло важливу роль у зростанні госпіталізації хворих до комунальних лікарень. Адже усі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на захворювання на Covid-19. У частини хворих таки підтверджується коронавірус, – підсумував Поворозник.

До слова, з початку епідсезону 28 вересня 2020 року і до 28 лютого поточного року 8,8% населення України вже перехворіло на грип та ГРВІ. Станом на 5 березня з початку епідсезону госпіталізували 73 424 особи, серед них 31% дітей. Натомість за весь час провакцинувалося від грипу 191 289 осіб.

Джерело: КМДА