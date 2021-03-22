Модифікований британський штам коронавірусу, який вже зафіксували в Україні, відрізняється від попередника клінічними змінами у його ділянках і важчими клінічними проявами.

Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України у соціальних мережах.

– Науковці ІМБГ провели секвесування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, та двох – з Києва. Вони виявили у всіх зразках нові мутації британського штаму Covid-19. Новий вид відрізняється від попередника, якого вперше виявили у Лондоні в грудні 2020 року, ритичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу у клітині та реактивність імунної системи людини, – зазначили науковці.

За їх словами, саме комбінація модифікованих штамів спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей.

Директор ІМБГ Михайло Тукало стверджує, що нині є дуже небезпечна тенденція заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами.

Дані з Інституту вже зареєстрували в міжнародній базі GISAID, а також їх повідомили Раді національної безпеки та оборони України та делегації ВООЗ.

Водночас експерти ВООЗ наголосили на необхідності регулярного моніторингу SARS-CoV-2 для виявлення нових штамів, які фіксують в Україні, щоб швидко реагувати та локалізовувати спалахи захворювання.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що британський штам коронавірусу зафіксували у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові.

За його словами, цей штам у декілька разів небезпечніше. Зокрема, він вражає не тільки легені інфікованого, а й інші важливі органи пацієнтів, навіть якщо мова йде про здорових людей без хронічних захворювань.

Джерело: ІМБГ