Затримки постачання вакцин проти коронавірусу в Україну пов’язані з продовженням третьої стадії клінічних випробувань препаратів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 22 березня.

– Виникають певні труднощі щодо отримання цих партій вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу, – зазначив Степанов.

Також він стверджує, що потужностей фармвиробників, які виготовляють препарати, не вистачає.

МОЗ продовжує планову діяльність в напрямку отримання додаткових партій вакцин, згідно із ухваленими контрактами, які є у МОЗ, і згідно з глобальною ініціативою COVAX, до якої приєднана Україна.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна до кінця березня – початку квітня має отримати 570 тис. доз вакцин AstraZeneca проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, Україна домовилася про додаткові 1,5 млн доз Covishield (AstraZeneca) та 10 млн доз американської компанії Novavax.

У Центрі громадського здоров’я 18 березня також повідомили, що вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer надійде до України у квітні.