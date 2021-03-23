Агентство охорони здоров’я США висловило стурбованість тим, що AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію під час випробувань вакцини проти Covid-19.

AstraZeneca заявила 23 березня, що на третьому етапі американських випробувань її вакцина ефективно захищає від хвороби на 79%. Але пізно ввечері Національний інститут алергії та інфекційних хвороб (NIAID) заявив, що комісія з моніторингу висловила стурбованість тим, що AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію з цього випробування і дала неповне уявлення про дані про ефективність.

Компанію закликають співпрацювати з DSMB (Радою моніторингу даних і безпеки), щоб переглянути матеріали про ефективність і забезпечити якнайшвидше оприлюднення найточніших, найсвіжіших даних.

Тим часом між Великою Британією та ЄС кипить суперечка за вкрай необхідні поставки AstraZeneca, як більш дешевої і більш простий в зберіганні вакцини, ніж її конкуренти.

Довіра громадськості до препарату впало після того, як кілька країн припинили його поширення через поодинокі випадки утворення тромбів. Недавнє опитування показало, що більшість людей в ЄС вважають вакцину небезпечною.

Регулятор лікарських засобів ЄС і ВООЗ наполягають на тому, що немає доказів, які пов’язують препарат з тромбами, і в масштабних випробуваннях в США вони не були знайдені.

Згідно з офіційними даними, зібраними AFP, у всьому світі коронавірус, який вперше виник в Китаї в грудні 2019 року, призвів до загибелі понад 2,7 млн. Людей і заразив понад 123 млн. Спонукання до вакцинації вважаються вирішальними для подолання пандемії і виходу країн з жорстоких обмежень, які продовжують паралізувати економіки світу. Зараз введено понад 430 млн. Доз різних вакцин, переважно в більш заможних країнах.

А тим часом, представники найбільшої фракції Європарламенту, Європейської народної партії, виступили за прискорення процедури схвалення паспортів вакцинації від коронавірусу.