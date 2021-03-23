Щороку близько 8 млн людей у світі та 85 тис. українців помирають внаслідок хвороб, спричинених курінням. В одній цигарці зосереджено понад 60 різних канцерогенів, які призводять до раку.

У Центрі громадського здоров’я зазначили, що загалом куріння спричиняє 15 видів онкологічних захворювань. Хімічні сполуки, які є у сигаретному димі, послаблюють імунну систему та унеможливлюють повноцінну боротьбу з раковими клітинами.

Також дим може пошкодити або змінити ДНК клітини, що не дозволяє їй нормально функціонувати – це і спричиняє рак.

Види раку, які може спровокувати паління:

рак легень;

рак ротової порожнини, гортані або носоглотки;

рак стравоходу;

рак сечового міхура, нирок та сечоводу;

рак шлунка, підшлункової залози або печінки;

рак шийки матки та яєчника;

рак кишківника (колоректальний рак);

гострий мієлоїдний лейкоз.

Окрім того, що спричиняє рак, паління може негативно впливати на дихальні шляхи, серцево-судинну систему. Також воно може викликати остеопороз, катаракту, сліпоту, пародонтоз, безпліддя та імпотенцію.

Як кинути палити

Багато курців бояться відмовлятися від куріння, тому що в минулому мали безуспішні спроби кинути курити. Вони вважають, що це буде занадто важко, адже не вірять, що зможуть самостійно подолати симптоми відміни та відчувають, що не мають підтримки або просто не вірять в успіх.

Поради, які допоможуть підвищити вашу впевненість у тому, що ви зможете кинути курити:

Призначте дату відмови від куріння; Повідомте родину та друзів про ваше рішення, попросіть їх про підтримку; Приберіть тютюнові вироби з-перед очей; Спробуйте відмовитись від куріння і не курити протягом одного дня, потім два тощо; Наслідуйте позитивні приклади. Поспостерігайте за тими, хто нещодавно відмовився від куріння, та спробуйте застосувати їхні моделі поведінки; Дивіться на кожну спробу відмови як на процес навчання. З кожною спробою ви дізнаєтесь, які методи не діють для вас, і які, навпаки, будуть успішнішими наступного разу; Перегляньте свій спосіб життя. Якщо будете добре харчуватися, займатися фізичними вправами та достатньо спати, ви виявите, що будь-який стрес, страх чи тривога можуть бути керованими.

Також слід пам’ятати, що від дисципліни під час лікування та відмови від паління залежить не тільки здоров’я курця, але й здоров’я рідних, друзів та його оточення.

Чим небезпечний алкоголь

Алкоголь також діє досить підступно, ніхто не в змозі сказати, коли перша непомітна стадія переросте в хронічний алкоголізм.

Найбільше від алкоголю страждає людський мозок, еритроцити фактично склеюються і утворюють тромби, починається відмирання мозкових клітин, у хронічних алкоголіків на третій стадії він навіть зменшується в об’ємі. У чоловіків страждає репродуктивна система, а у жінок можуть народитися діти з алкогольним синдромом.

Детальніше про небезпеку алкоголю читайте на Фактах ICTV.