Група дослідників з Королівського коледжу Лондона та Університету Монаш створила базу даних, яка стосується Covid-19 та діабету II типу.

Команда створила базу даних з двох причин – перша полягає в тому, що на сьогоднішній день дослідження показали, що люди з діабетом II типу частіше страждають важкими симптомами захворювання та помирають від нього, ніж інші. Другий – через безліч доказів того, що Covid-19 насправді може призвести людей до діабету.

Нова база даних називається реєстром COVIDIAB і була спеціально розроблена, щоб допомогти медичним дослідникам краще зрозуміти зв’язок між Covid-19 та діабетом. Деякі ЗМІ повідомляють, що база даних вже містить інформацію від 350 клініцистів.

Досі незрозуміло, чому люди, які хворіють на діабет, страждають більше, заразившись Covid-19. Також незрозуміло, чи може Covid-19 викликати діабет, чи можуть ускладнення від цієї хвороби призвести до виникнення діабету. Лікарі повинні знати, чи мали такі пацієнти переддіабет, а такж чи можливо, що люди, які не схильні до діабету, захворілі на нього після розвитку Covid-19.

Примітно, що деякі медичні дослідники повідомляли пресі, що існує два можливі шляхи, через які Covid-19 може спричинити у людини розвиток діабету II типу. Перший – від нападу на підшлункову залозу, зниження її здатності виробляти та регулювати рівень інсуліну. Другий може виникнути, оскільки Covid-19 викликає запальну реакцію в організмі, впливаючи на регуляцію цукру в крові через вивільнення гормонів стресу. Вони також зазначили, що цілком можливо, що у деяких пацієнтів розвинувся діабет після прийому стероїдів для лікування Covid-19.

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