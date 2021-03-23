За рік коронавірус змінився: обзавівся новими симптомами і помолодшав. Але, як і раніше, зупинити поширення інфекції можна лише за допомогою дотримання соціальної дистанції і неухильного маскового режиму.

21 березня 2021 року Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило оновлений перелік симптомів, на підставі яких сьогодні можна діагностувати Covid-19. Крім “класичних” ознак – температури вище 37,5 °C, сухого кашлю, втрати нюху і смаку, відчуття тяжкості в грудях, список поповнили нежить, задуха, стомлюваність, головний біль, біль в горлі, діарея. Детальніше про нові аспекти коронавірусної інфекції Фактам ICTV розповіли лікарі, які щодня борються за життя хворих на Covid-19.

Як засвідчує лікарська практика, перші симптоми “корони” часто дуже схожі на звичайну ГРВІ.

– Однак іноді вже на 2-3 день у людини стрімко розвивається важке запалення легенів з подальшою госпіталізацією. Крім температури і загальної слабкості, пацієнти почали частіше скаржитися на головний біль, біль у горлі, запалення кон’юнктиви очей, чого не спостерігалося під час першої хвилі захворюваності навесні минулого року, – розповідає сімейний лікар Оболонського району Києва Ірина Сердюк.

Читайте У Нігерії розробили дві власні вакцини проти коронавірусу

Від реанімації на зарікайтесь

Якщо на початку пандемії пацієнтами реанімаційних відділень ставали переважно представники певних груп ризику – люди віком 80 плюс, які страждають на цукровий діабет, захворювання нирок, мають серцево-судинні проблеми, то сьогодні в оперативних медичних зведеннях дедалі частіше з’являються інші дані про пацієнтів ковідних реанімації. І це не може не турбувати.

– Зараз пішла хвиля молодих людей. Наразі у мене під опікою 19-річна дівчина. Тиждень тому ми з великими труднощами врятували 29-річного хлопця. Поки що нам складно прогнозувати, складно зрозуміти, чому сталися такі серйозні збої в імунній системі доволі молодого організму, – констатує завідувачка відділення реанімації Київської міської клінічної лікарні №17 Валентина Борисова.

За словами Валентини Борисової в симптоматиці і перебігу хвороби теж спостерігаються зміни. Останнім часом почастішали випадки, коли після трьох тижнів успішного лікування раптом починається різке погіршення всіх показників. В результаті пацієнти потрапляють на штучну вентиляцію легенів через три тижні після госпіталізації. І це не рецидив, мабуть, просто такий перебіг захворювання, викликаного вірусом…

Молодий і небезпечний

За словами завідувача інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17, кандидата медичних наук Віталія Соколова, сьогоднішня ситуація з поширенням Covid-19, яка погіршується з кожним днем, має спонукати будь-якого пацієнта з респіраторними та іншими симптомами, не зволікаючи, здати тест. Це вкрай необхідно, щоб людина не стала джерелом зараження людей навколо.

– Особливо це стосується людей від 16 до 40. Тому що переважна більшість представників цієї вікової категорії хворіє або безсимптомно або малосимптомно, внаслідок чого вони є основними поширювачами інфекції. Погодьтеся, молода людина, якщо в неї температура 37,1, може на це навіть не звернути уваги. Вона, як і раніше, ходить на навчання в інститут, на роботу, зустрічається з друзями і одночасно… заражає. Для цієї вікової категорії раннє тестування – принципова позиція, – наголошує Віталій Соколов.

А стосовно інших, що мають, крім підвищеної температури, інші симптоми захворювання, то для них тестування, за словами Віталія Валерійовича, не є обов’язковим. Наприклад, втрата смаку та нюху (аносмія) – єдиний симптом, на підставі якого з упевненістю 99,9 % можна говорити про те, що пацієнт захворів на ковід. Хоча сьогодні цей симптом може і взагалі бути відсутнім. Сухий кашель зустрічається приблизно у третини “коронованих”. М’язовий біль, незначний біль у суглобах, в животі, в попереку, а також діарея і нудота проявляються лише у 10% пацієнтів з діагнозом Covid-19.

Лікування Covid-19

Ліків від коронавірусної інфекції не існує. У всякому разі, поки що. За словами Віталія Соколова, ресурси людського організму справді величезні. Одужання не завжди є результатом медичної допомоги. Іноді людина сама долає хворобу. Що вельми яскраво підтверджує досвід роботи з коронавірусними пацієнтами. Оскільки етіотропного лікування, що впливає саме на збудника, на сьогодні немає, хворих лікують симптоматично і патогенетично, впливаючи безпосередньо на механізми розвитку хвороби.

– Багато лікарів, які спробували, образно кажучи, Covid-19 “на зуб”, зі мною погодяться. Хоч би як ми тішили себе думкою, що ми, мовляв, суперфахівці і пролікували не одну тисячу людей, є пацієнти, на перебіг захворювання яких медики не можуть вплинути навіть найсучаснішими медикаментами, так само, як і за всіх зусиль і старань, не в стані запобігти летальному результату. Але ми намагаємося, – говорить Віталій Соколов.

Чи можна сказати, що більшість пацієнтів реанімаційних відділень самі довели себе до критичного стану, не звертаючи уваги на симптоми або намагаючись лікуватися самостійно? Ніхто з опитаних нами фахівців не підтримав це твердження.

За їхніми словами, щоденне спілкування з пацієнтами дає всі підстави вважати, що переважна їх більшість звертається по допомогу досить рано. Цікаво, що відсотків 90 хворих можуть сказати з абсолютною точністю не тільки, від кого отримали вірус, а й для кого самі стали джерелом зараження.

Ситуація, як бачимо, непроста. Єдине, що ми можемо зробити, – це берегти себе і близьких: носити маски, не відвідувати людних місць, дотримуватися дистанції, користуватися антисептиками, частіше мити руки. Тим паче, що вірус мутував і став заразнішим. Детальніше про те, які наслідки для організму можуть бути при новому штамі, читайте на Фактах ICTV.