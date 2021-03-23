Дослідники з Лундського університету у Швеції розробили нові біочорнила, які дають змогу робити 3D-біодрук дихальних шляхів невеликого розміру за допомогою клітин людини.

Нове дослідження опублікували в науковому журналі Advanced Materials. Конструкції, надруковані на 3D-принтері, є біосумісними та підтримують ріст нових кровоносних судин у трансплантованому органі.

Хронічні захворювання легень є одними з найпоширеніших причин смерті людей у світі. Крім того, багато з них невиліковні, і єдиний шанс на порятунок – це трансплантація легень. Однак донорських органів недостатньо для задоволення клінічних потреб.

Тому дослідники шукають способи збільшити кількість легень, щоб вони стали доступними для трансплантації. Один із підходів – виготовлення органів дихання в лабораторії шляхом об’єднання клітин з біоінженерним каркасом.

– Ми почали з виготовлення невеликих трубок, тому що вони є і в дихальних шляхах, і в судинній мережі легень. Використовуючи наші нові біочорнила зі стовбуровими клітинами, виділеними з дихальних шляхів пацієнта, ми змогли зробити біодрук невеликих дихальних шляхів, які мали кілька шарів, – зазначила доцент, старший автор дослідження Дарсі Вагнер.

Науковці стверджують, що нові біочорнила створені шляхом об’єднання двох компонентів: матеріалу, отриманого з морських водоростей, – альгінату і позаклітинного матриксу, отриманого з тканини легенів.

Нові біочорнила підтримують біодрук матеріалів на декількох етапах їх розвитку в тканині. Також науковці використовували біочорнила для 3D-біодруку невеликих дихальних шляхів людини, які містять два типи клітин. Однак цей біочутливий елемент можна адаптувати до будь-якого типу тканини або органу.

Вагнер додала, що необхідно поліпшити роздільну здатність для 3D-біодруку детальніших відділів легеневої тканини і повітряних мішків, відомих як альвеоли, які життєво важливі для газообміну.

– Ми сподіваємося, що подальші технологічні вдосконалення доступних 3D-принтерів і досягнення у сфері біочутливості дадуть змогу використовувати біодрук із кращою роздільною здатністю, щоб створювати більші тканини, які можна було б використовувати для трансплантації в майбутньому. Нам ще належить пройти довгий шлях, – сказала вона.

Трансплантація органів в Україні

В Україні у лютому донором органів для чотирьох людей стала 44-річна жінка, яка померла через повторний інсульт.

24-річній дівчині трансплантували нирку, оскільки її нирки відмовили. 52-річний чоловік, який останні дев’ять місяців перебував на замісній нирковій терапії, отримав другу нирку.

Водночас нове серце врятувало життя чоловіку з Турійського району. А печінку трансплантували у Києві.

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Джерело: Eurekalert