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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Науковці з’ясували, коли ПЛР-тести дають найбільш точні результати

Найбільш вірогідний ПЛР-тест на визначення наявності коронавірусної інфекції можна отримати, якщо здати його в обідній час.

тестування на коронавірус

Про це заявили науковці з Медичного центру університету Вандербільта, що у Нешвіллі.

Під час дослідження вчені проаналізували результати понад 30 тис. ПЛР-тестів, які взяли у Нешвіллі в період з березня до червня 2020 року. Спеціалісти зіставили отримані результати з часом взяття мазка та врахували дані про хворих пацієнтів, у яких тест не підтвердив SARS-Cov-2.

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Результати свідчать, що відбулась двократна зміна пропорцій позитивних результатів протягом доби, а максимальна кількість припадає на 14.00.

За словами вчених, це може бути пов’язане з тим, що різні групи пацієнтів проходять тестування в певний час, однак найбільш вірогідне пояснення полягає в добових коливаннях імунітету, який по-різному взаємодіє з патогеном.

– Ми припускаємо, що виділення SARS-Cov-2 мають циклічний характер з піком на початку дня. Це спостереження збігається з результатами досліджень інших вірусів, таких як грип і герпес, коли взаємодія патогену з імунною системою призводить до добових коливань вірусного виділення, – зазначили автори дослідження.

Як підготуватися до тесту на коронавірус

Тест на коронавірус – єдиний достовірний метод діагностики захворювання. В Україні роблять кілька варіантів тестувань, серед яких ПЛР, ІФА і на антиген.

На будь-який аналіз рекомендують приходити вранці, перед ним не можна їсти та пити. Крім того, перед ПЛР не можна вмиватися і чистити зуби.

Детальніше про те, як підготуватися до тесту на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Джерело: medrxiv

Фото: Dreamstime

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