До 70% пацієнтів, які одужали від коронавірусу, потребують реабілітації тривалістю від трьох до шести місяців.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 23 березня.

– У нас значно зросли ризики постковідного синдрому у зв’язку із британським штамом. Люди, які перехворіли на коронавірус, від трьох до шести місяців повинні проходити реабілітацію. І кількість цих людей становить до 70%, – зазначив Степанов.

За його словами, у пацієнтів часто фіксують важкий перебіг хвороби. Також новий штам характеризується відсутністю безсимптомних випадків.

– Цей штам вірусу агресивніший, він вражає молодих людей, швидше передається та викликає тяжкий перебіг хвороби. Для нього характерна важка клінічна картина, стрімке збільшення госпіталізацій пов’язано саме з цим фактором, – стверджує міністр.

Раніше основна вікова група людей, які потрапили до лікарень були старші за 60 років. Водночас зараз кількість госпіталізацій зростає у людей, яким 30-40 років і старше.

Крім того, Степанов повідомив, що британський штам коронавірусу вже розповсюджений по всій країні.

Міністр закликав українців дотримуватися правил карантину, адже це єдиний спосіб уберегтися від інфекції.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 23 березня в Україні підтвердили 1 565 732 випадки коронавірусу. У країні різко погіршилася епідситуація, за добу – 11 476 нових хворих. За добу одужало 8 044 людини, а померли – 333.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (1 122), Львівській (995) та Харківській (843) областях.

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