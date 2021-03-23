PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Постковідний синдром: 70% українців після Covid-19 потребують реабілітації – Степанов

До 70% пацієнтів, які одужали від коронавірусу, потребують реабілітації тривалістю від трьох до шести місяців.

лікарня коронавірус

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 23 березня.

– У нас значно зросли ризики постковідного синдрому у зв’язку із британським штамом. Люди, які перехворіли на коронавірус, від трьох до шести місяців повинні проходити реабілітацію. І кількість цих людей становить до 70%, – зазначив Степанов.

За його словами, у пацієнтів часто фіксують важкий перебіг хвороби. Також новий штам характеризується відсутністю безсимптомних випадків.

– Цей штам вірусу агресивніший, він вражає молодих людей, швидше передається та викликає тяжкий перебіг хвороби. Для нього характерна важка клінічна картина, стрімке збільшення госпіталізацій пов’язано саме з цим фактором, – стверджує міністр.

Раніше основна вікова група людей, які потрапили до лікарень були старші за 60 років. Водночас зараз кількість госпіталізацій зростає у людей, яким 30-40 років і старше.

Читайте
Померлих буде більше: академік НАН про пік коронавірусу в Україні

Крім того, Степанов повідомив, що британський штам коронавірусу вже розповсюджений по всій країні.

Міністр закликав українців дотримуватися правил карантину, адже це єдиний спосіб уберегтися від інфекції.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 23 березня в Україні підтвердили 1 565 732 випадки коронавірусу. У країні різко погіршилася епідситуація, за добу – 11 476 нових хворих. За добу одужало 8 044 людини, а померли – 333.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (1 122), Львівській (995) та Харківській (843) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка