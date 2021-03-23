Реанімував поліцейський: у метро Києва за допомогою дефібрилятора врятували чоловіка

У київському метро на станції Палац спорту врятували 56-річного чоловіка за допомогою дефібрилятора (приладу, призначеного для ліквідації порушення серцевої діяльності).

Про це розповіла лікар-інтерн Олександрівської клінічної лікарні Христина Ярмоліна у Facebook.

Близько 9.00 22 березня до приймального відділення пацієнта доставили після успішної реанімації. У чоловіка було порушення серцевого ритму. За словами лікаря, реанімацію потерпілому провів правоохоронець, працівник столичного метро.

Ярмоліна зазначає, що пацієнт зараз лікується у відділенні лікарні, водночас запитуючи лікарів про те, коли його вже випишуть додому.

Учора вперше з допомогою дефібрилятора вдалося врятувати життя пасажира метро. Випадок трапився близько 9-ї ранку на станції “Палац спорту”. Обладнання застосував працівник Управління поліції в метрополітені, який цього дня працював на станції.

Детальніше https://t.co/KTSo7fpN7h pic.twitter.com/ysKbmQJrYX — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 23, 2021

Дефібрилятори у київському метро

На початку весни у Києві дефібрилятори встановили на 19 станціях метро, зокрема на станції Палаці спорту. Це зробили у межах проекту РеаніМетро.

Зараз у метро думають над додатковою закупівлею медичного обладнання. Вчасно надана допомога у метро може врятувати чиєсь життя. За даними Американської асоціації серця, шанси вижити зменшуються до 10% з кожною хвилиною без дефібриляції.

Фото: Христина Ярмоліна