Риновірус витісняє Covid-19 з організму – результати дослідження

Звичайний риновірус, що викликає застуду, виявився сильнішим за Covid-19. Про це свідчать результати дослідження, проведені британськими вченими з Університету Глазго.

Вони стверджують, що вірус, який спричиняє застуду, може ефективно витіснити коронавірус з клітин організму.

Щоб довести це, вони використали копію слизової оболонки дихальних шляхів людини, зроблену з клітин того ж типу, і заразили її Sars-CoV-2 і риновірусом, який є однією з найпоширеніших інфекцій у світі.

Виявилося, якщо риновірус і Sars-CoV-2 випустити одночасно, перший витісняє Covid-19.

На думку дослідників, висока поширеність риновірусу може зупинити нові штами коронавірусу.

Подальші експерименти показали, що риновірус запускає імунну відповідь всередині інфікованих клітин, який блокує здатність Sars-CoV-2 створювати свої копії.

Нові наслідки коронавірусу

Британські вчені з’ясували, що після коронавірусу можуть виникнути проблеми з вестибулярним апаратом та слухом.

За результатами аналізу, у 7,6% людей, які перехворіли на Covid-19, зафіксували втрату слуху на різних рівнях. Водночас 14,8% відчували дзвін у вухах, а ще 7,2% скаржилися на запаморочення.