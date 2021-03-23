PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Валентина Летяк |

Риновірус витісняє Covid-19 з організму – результати дослідження

Звичайний риновірус, що викликає застуду, виявився сильнішим за Covid-19. Про це свідчать результати дослідження, проведені британськими вченими з Університету Глазго.

коронавірус

Вони стверджують, що вірус, який спричиняє застуду, може ефективно витіснити коронавірус з клітин організму.

Щоб довести це, вони використали копію слизової оболонки дихальних шляхів людини, зроблену з клітин того ж типу, і заразили її Sars-CoV-2 і риновірусом, який є однією з найпоширеніших інфекцій у світі.

Виявилося, якщо риновірус і Sars-CoV-2 випустити одночасно, перший витісняє Covid-19.

Читайте
20% людей не виробляють антитіла до коронавірусу - дослідження

На думку дослідників, висока поширеність риновірусу може зупинити нові штами коронавірусу.

Подальші експерименти показали, що риновірус запускає імунну відповідь всередині інфікованих клітин, який блокує здатність Sars-CoV-2 створювати свої копії.

Нові наслідки коронавірусу

Британські вчені з’ясували, що після коронавірусу можуть виникнути проблеми з вестибулярним апаратом та слухом.

За результатами аналізу, у 7,6% людей, які перехворіли на Covid-19, зафіксували втрату слуху на різних рівнях. Водночас 14,8% відчували дзвін у вухах, а ще 7,2% скаржилися на запаморочення.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка