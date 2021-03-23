Всесвітня організація охорони здоров’я закликала виробників вакцин проти коронавірусу наслідувати приклад фармацевтичної компанії AstraZeneca та ліцензувати свої технології іншим виробникам препарату.

Таке рішення допоможе уникнути нерівності щодо доступу до вакцини проти Covid-19 в різних країнах. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

– Несправедливий розподіл вакцин – це не просто моральне обурення. Це також економічно та епідеміологічно приречено на провал, – зазначив політик.

Глава ВООЗ закликав виробників прийняти цю модель для збільшення постачання препарату. Зокрема мова йде про постачання для програми обміну вакцинами Covax, яка прагне прискорити поширення вакцини та забезпечити рівний доступ до препарату в різних країнах.

Вакцина AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпеку та ефективність вакцини проти коронавірусу від фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Раніше декілька країн зупинили вакцинацію препаратом, оскільки після першого щеплення у деяких пацієнтів виявили утворення тромбів вен головного мозку. Однак агентство запевняє, що між тромбами та вакциною AstraZeneca немає ніякого зв’язку.

З цієї причини дослідники закликали продовжити вакцинацію проти коронавірусу цим препаратом. Всесвітня організація охорони здоров’я також закликала країни використовувати вакцину для імунізації населення.