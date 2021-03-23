Хто розробив вакцину AstraZeneca Covishield
Сироватка від коронавірусу AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca.
Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8.
Вакцини від коронавірусу Covishield та Oxford-AstraZeneca – ідентичні. Перша просто виробляється за ліцензією на заводі Serum Institute в Індії.
Препарат раніше схвалила ВООЗ для екстреного застосування, Україна зробила це 22 лютого, а 24 числа вже стартував перший етап вакцинації.
Згідно з дослідженнями у Великій Британії, проведеними на початку лютого, ефективність вакцини AstraZeneсa у запобіганні госпіталізації осіб, які старші за 70 років, становила понад 80%.
А попередні результати третьої фази клінічних випробувань препарату у США показали, що ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років – 80%.
У дослідженні взяли участь близько 32,5 тис. добровольців. Covid-19 після щеплення виявили у 141 людини.
Водночас в учасників випробувань не виявили підвищеного ризику утворення тромбозу.
Також дослідження підтвердили безпечність та ефективність препарату для людей різного віку.
Окрім того, вакцину, виготовлену в Індії, експерти ВООЗ визнали безпечною та ефективною.
Протипоказання для вакцинації препаратом AstraZeneca
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав кілька протипоказань для вакцинації сироваткою від AstraZeneca:
- підвищена чутливість до речовини вакцини, яка зазначена в інструкції до препарату;
- супутні захворювання, які супроводжуються лихоманкою;
- тромбоцитопенія або порушення згортання крові;
- ослаблений імунітет.
Водночас, за його словами, незначне підвищення температури або застуда – не перепона для вакцинації, проте у такому випадку необхідна консультація лікаря.
Нині серед 111 тис. вакцинованих українців зафіксовано 495 незвичних побічних ефектів – від почервоніння шкіри до підвищення температури.
В Україні був лише один випадок, коли після щеплення людину поклали до лікарні через підвищення температури протягом двох днів.
Скільки потрібно доз для сталого імунітету
Вакцину AstraZeneca вводять внутрішньом’язово. Для ефективної імунізації потрібно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.
На скільки вистачить
23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія з 500 тис. доз вакцини AstraZeneca Covishield.
У березні мають надійти 1,5 млн доз препарату з Індії. А потім ще 500 тис. доз за механізмом Covax.
Загалом планується щеплення українців від коронавірусу препаратами чотирьох виробників.
У МОЗ кажуть, що до кінця 2021 року зможуть вакцинувати усіх бажаючих.
Скільки вакцина AstraZeneca Covishield коштуватиме в Україні
Вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною та безкоштовною.
Щодо вартості вакцин, то у МОЗ заявили, що за домовленістю з виробником не мають права розголошувати цю інформацію.
Коли ж вакцина з’явиться на комерційному ринку, її ціна у приватних клініках становитиме від 300 до 1 200 грн. Таку вартість прогнозує прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Де можна купити і зробити укол в Україні
Жодної з вакцин від коронавірусу немає в аптеках. А щоб отримати щеплення, необхідно записатися у чергу на вакцинацію через портал Дія, контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (0 800 60 20 19) або портал covid.gov.ua. А потім просто чекати СМС-повідомлення.