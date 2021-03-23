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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Вражає нирки, ЦНС та печінку: як британський штам Covid-19 впливає на організм

Очільник МОЗ України Максим Степанов охарактеризував британський штам коронавірусу. Він розповів, як мутація впливає на організм людини.

коронавірус

Про це міністр повідомив під час брифінгу 23 березня.

– У штаму дуже короткий інкубаційний період – 1-3 дні, хвороба розвивається дуже швидко. Для цього штаму характерна важка клінічна картина. Безсимптомного перебігу хвороби фактично не фіксується, – зазначив Максим Степанов.

Також він назвав органи людського організму, які вражає британський варіант.

– Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки та навіть центральну нервову систему, печінку, – додав очільник МОЗ.

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Британський штам коронавірусу

У грудні 2020 року фахівці Великої Британії заявили про поширення нової мутації вірусу.

Варіант викликає важчий перебіг хвороби. Нині він активно циркулює в Україні.

Детальніше про британський штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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