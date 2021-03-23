У шипшині вітаміну С більше, ніж у лимонах. Тому настій з нього став лідером серед вітамінних напоїв, що рекомендовані для вживання навесні для профілактики гіповітаміноза та застуди. Щоб отримати максимальну кількість вітаміну С, є багато способів.
Як правильно приготувати напої з шипшини, розповідає лікар-отоларинголог, фітотерапевт Євген Сонічев:
– Більшість людей просто запарюють шипшину у термосі. Але при високій температурі вітамін С руйнується. Тому його в такому чаї буде мало. Я пропоную готувати лікувальні та профілактичні напої з шипшини у три етапи.
Етап 1. Збережемо вітамін С
Щоб зберегти вітамін С максимально, ягоди шипшини потрібно залити на ніч чистою холодною водою. Ні в якому разі не окропом! І дати настоятися ніч. Протягом наступного дня випити настій.
Етап 2. Флавоноїди – на вихід
Наступної ночі ці ж ягоди можна запарити окропом у термосі. І також пити напій впродовж дня. Таким чином ми досягаємо максимального виходу флавоноїдів – рослинних пігментів, що за своєю структурою близькі до гормонів. Вони беруть участь майже в усіх процесах, які відбуваються в нашому організмі та мають протипухлинні властивості.
Завдяки флавоноїдам навесні та восени ми зміцнюємо свій організм.
В настій можна додати меду або цукру. Та це необов’язково.
Етап 3. Збагачуємось кальцієм та залізом
На третій день розм’яклі ягоди можна подрібнити блендером, залити водою та прокип’ятити 10-15 хвилин. Настоювати також ніч. Цей напій буде багатим на кальцій та залізо.
Таким чином, правильно вживаючи шипшиновий чай або настій, ми використовуємо весь арсенал корисних речовин, що містяться у ягодах.
Вся справа у дозі та цілі
Кількість шипшинового чаю на день залежить від дози та цілі вживання:
- для зміцнення імунітету – по півсклянки 3-4 рази на день;
- для зниження апетиту (у період схуднення) – по 100 мл за півгодини до їди;
- як жовчогінний засіб – по склянці зранку натщесерце. Снідати можна за півгодини;
- для кращого засвоєння кальцію та заліза шипшину п’ють увечері (200 мл).
Увага! Шипшина має сильну жовчогінну дію, тому протипоказана при жовчно-кам’яній хворобі.
Вітамін С – водорозчинний вітамін, який підвищує імунітет, сприяє засвоєнню заліза, а також захищає організм від старіння.
Найбільше вітаміну С у сирих фруктах та овочах. Детальніше про вітаміни читайте в матеріалі Фактів ICTV.