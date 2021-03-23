У шипшині вітаміну С більше, ніж у лимонах. Тому настій з нього став лідером серед вітамінних напоїв, що рекомендовані для вживання навесні для профілактики гіповітаміноза та застуди. Щоб отримати максимальну кількість вітаміну С, є багато способів.

Як правильно приготувати напої з шипшини, розповідає лікар-отоларинголог, фітотерапевт Євген Сонічев:

– Більшість людей просто запарюють шипшину у термосі. Але при високій температурі вітамін С руйнується. Тому його в такому чаї буде мало. Я пропоную готувати лікувальні та профілактичні напої з шипшини у три етапи.

Етап 1. Збережемо вітамін С

Щоб зберегти вітамін С максимально, ягоди шипшини потрібно залити на ніч чистою холодною водою. Ні в якому разі не окропом! І дати настоятися ніч. Протягом наступного дня випити настій.

Етап 2. Флавоноїди – на вихід

Наступної ночі ці ж ягоди можна запарити окропом у термосі. І також пити напій впродовж дня. Таким чином ми досягаємо максимального виходу флавоноїдів – рослинних пігментів, що за своєю структурою близькі до гормонів. Вони беруть участь майже в усіх процесах, які відбуваються в нашому організмі та мають протипухлинні властивості.

Завдяки флавоноїдам навесні та восени ми зміцнюємо свій організм.

В настій можна додати меду або цукру. Та це необов’язково.

Етап 3. Збагачуємось кальцієм та залізом

На третій день розм’яклі ягоди можна подрібнити блендером, залити водою та прокип’ятити 10-15 хвилин. Настоювати також ніч. Цей напій буде багатим на кальцій та залізо.

Таким чином, правильно вживаючи шипшиновий чай або настій, ми використовуємо весь арсенал корисних речовин, що містяться у ягодах.

Вся справа у дозі та цілі

Кількість шипшинового чаю на день залежить від дози та цілі вживання: