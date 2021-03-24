Уже більше року на планеті хазяйнує вірус, що не тільки заражає людей небезпечною хворобою, а й втручається у всі життєві процеси. Люди втрачають здоров’я, відносини, гроші, сон. Про безсоння після подолання коронавірусної хвороби Факти ICTV розпитали Анастасію Гончар, лікаря-невролога клініки Оберіг.
Порушення сну, пов’язані з пандемією називають “коронасомнія”. Перші дослідження безсоння через Covid-19 були проведені в Китаї. Була зібрана інформація шляхом опитування 7236 добровольців. Приблизно третина з них була медичними працівниками.
Близько 35% повідомили про симптоми тривожності, 20% – про депресію, 18% – про погану якість сну. Найбільше скарг було у співробітників, які дуже переймалися через пандемію.
– Багато хто з опитуваних страждали від ізоляції в закритому просторі і зміни поведінки, що пов’язано з пандемією. Люди можуть тривожитися не тільки через коронавірус, а й з інших причин: фінансові труднощі, психологічні та міжособистісні фактори, – пояснює Анастасія Гончар.
Загалом, будь-яке занепокоєння негативно позначається на сні. І будь-які методи, які використовуються, щоб відвернути від тривоги, не допомагають. Наполегливі думки заважають заснути або повернутися до сну, якщо прокинулися вночі.
Нові дослідження показали, що посткоронавірусні симптоми можуть тривати до 6 місяців. Серед них порушення сну стоять на третьому місці.
Причому, це стосується не тільки пацієнтів, які були госпіталізовані з важкими формами хвороби. Морфей пролітає навіть повз тих, хто переніс Covid-19 в легкій формі, але до сих пір відчуває його наслідки.
Важко сказати, який вид безсоння викликаний ізоляцією, тривожністю, а який має фізіологічні коріння. Вчені вивчають ці явища, але поки що не мають чіткої картини, і не можуть дати конкретних порад з лікування порушень сну після Covid-19.
Що ж робити, щоб не з’їхати з глузду через безсоння?
Поради лікаря
- Складіть графік справ на день, а краще на тиждень. Чітко дотримуйтеся його.
- Лягайте в ліжко в один і той же час, так само і прокидайтеся.
- Уникайте дрімоти після того, як прокинулися, інакше будете відчувати себе розбитим і втомленим. Встаючи в один і той же час, навіть, якщо не виспались, ви забезпечите собі краще засинання увечері.
- За годину-півтори до сну виділіть час, щоб зайнятися діяльністю, яка не буде перевантажувати і стимулювати центральну нервову систему: розгадуйте кросворди, подивіться легкий старий фільм, почитайте паперову книгу.
- Вправи для глибокого дихання також прекрасно діють перед сном. Використовуйте додатки для медитації та релаксації, слухайте звуки природи.
- Приберіть гаджети подалі від себе. Чи не дивіться стрічку новин в соцмережах. І не читайте новини! Можна подумати, що найбільше перед сном вам потрібно дізнатися про кількість смертей від коронавірусу, ДТП і природні катаклізми.
- Якщо ви не можете відмовитися від своїх пристроїв, то принаймні, включіть нічний режим.
- Темна кімната і прохолодна температура створять ідеальні умови для сну. Не варто приймати дуже гарячу ванну перед сном, це може підвищити температуру тіла і ускладнити засинання.
- З фізичних вправ на сон найкраще впливають йога, їзда на велосипеді, пілатес, швидка ходьба.
- Не вживайте важку їжу. Якщо ви прокидаєтеся вночі через голод, з’їжте жменю сухариків або фрукти.
Щоб заснути швидко і спати добре, можна включити фантазію. Візуалізуйте себе за тим заняттям, яке у вас добре виходить. Ваш настрій покращиться, і сон не випарується, а, навпаки, охопить вас і понесе в світ релаксу. Про три ефективні методи швидкого засинання читайте в Фактах ICTV.