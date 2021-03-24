Уже більше року на планеті хазяйнує вірус, що не тільки заражає людей небезпечною хворобою, а й втручається у всі життєві процеси. Люди втрачають здоров’я, відносини, гроші, сон. Про безсоння після подолання коронавірусної хвороби Факти ICTV розпитали Анастасію Гончар, лікаря-невролога клініки Оберіг.

Порушення сну, пов’язані з пандемією називають “коронасомнія”. Перші дослідження безсоння через Covid-19 були проведені в Китаї. Була зібрана інформація шляхом опитування 7236 добровольців. Приблизно третина з них була медичними працівниками.

Близько 35% повідомили про симптоми тривожності, 20% – про депресію, 18% – про погану якість сну. Найбільше скарг було у співробітників, які дуже переймалися через пандемію.

– Багато хто з опитуваних страждали від ізоляції в закритому просторі і зміни поведінки, що пов’язано з пандемією. Люди можуть тривожитися не тільки через коронавірус, а й з інших причин: фінансові труднощі, психологічні та міжособистісні фактори, – пояснює Анастасія Гончар.

Загалом, будь-яке занепокоєння негативно позначається на сні. І будь-які методи, які використовуються, щоб відвернути від тривоги, не допомагають. Наполегливі думки заважають заснути або повернутися до сну, якщо прокинулися вночі.

Нові дослідження показали, що посткоронавірусні симптоми можуть тривати до 6 місяців. Серед них порушення сну стоять на третьому місці.

Причому, це стосується не тільки пацієнтів, які були госпіталізовані з важкими формами хвороби. Морфей пролітає навіть повз тих, хто переніс Covid-19 в легкій формі, але до сих пір відчуває його наслідки.

Важко сказати, який вид безсоння викликаний ізоляцією, тривожністю, а який має фізіологічні коріння. Вчені вивчають ці явища, але поки що не мають чіткої картини, і не можуть дати конкретних порад з лікування порушень сну після Covid-19.

Що ж робити, щоб не з’їхати з глузду через безсоння?

Поради лікаря

Складіть графік справ на день, а краще на тиждень. Чітко дотримуйтеся його. Лягайте в ліжко в один і той же час, так само і прокидайтеся. Уникайте дрімоти після того, як прокинулися, інакше будете відчувати себе розбитим і втомленим. Встаючи в один і той же час, навіть, якщо не виспались, ви забезпечите собі краще засинання увечері. За годину-півтори до сну виділіть час, щоб зайнятися діяльністю, яка не буде перевантажувати і стимулювати центральну нервову систему: розгадуйте кросворди, подивіться легкий старий фільм, почитайте паперову книгу. Вправи для глибокого дихання також прекрасно діють перед сном. Використовуйте додатки для медитації та релаксації, слухайте звуки природи. Приберіть гаджети подалі від себе. Чи не дивіться стрічку новин в соцмережах. І не читайте новини! Можна подумати, що найбільше перед сном вам потрібно дізнатися про кількість смертей від коронавірусу, ДТП і природні катаклізми. Якщо ви не можете відмовитися від своїх пристроїв, то принаймні, включіть нічний режим. Темна кімната і прохолодна температура створять ідеальні умови для сну. Не варто приймати дуже гарячу ванну перед сном, це може підвищити температуру тіла і ускладнити засинання. З фізичних вправ на сон найкраще впливають йога, їзда на велосипеді, пілатес, швидка ходьба. Не вживайте важку їжу. Якщо ви прокидаєтеся вночі через голод, з’їжте жменю сухариків або фрукти.

Щоб заснути швидко і спати добре, можна включити фантазію. Візуалізуйте себе за тим заняттям, яке у вас добре виходить. Ваш настрій покращиться, і сон не випарується, а, навпаки, охопить вас і понесе в світ релаксу. Про три ефективні методи швидкого засинання читайте в Фактах ICTV.